Magyar-ukrán válság: katonai átcsoportosításokról döntött a kormány, elrendelték a drónrepülés tilalmát Szabolcsban

A Magyar Honvédséggel erősítjük a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét – közölte szerdán közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A tárcavezető beszámolója szerint a miniszterelnök a védelmi tanács ülésén felkérte egy Egyeztető Törzs létrehozására, amelynek feladata az energetikai infrastruktúrák védelmének fokozása lesz.

„Ukrajna folyamatosan fenyegeti Magyarországot, további lépéseket helyezett kilátásba a tekintetben, hogy Magyarország a nyomást helyezzen és az energetikai rendszer gyengítésével idézzen elő káoszt. Ennek az a célja, hogy Magyarországon bizonytalanságot teremtsen, és ezen keresztül beavatkozzon a magyarországi választásokon, hiszen Ukrajnának az a célja, hogy egy Kijev és Brüsszel, azaz háborúpárti kormányt segítsen Magyarországon hatalomra” – jelezte.

A miniszter hangsúlyozta, hogy szükséges az infrastruktúra védelmének megerősítése, ezért több azonnali intézkedést hoztak.

Mint mondta, megalakult az Egyeztető Törzs, amelyben több minisztérium is részt vesz. A döntés értelmében a Magyar Honvédség állománya az ország számos pontján települ, a szükséges erők pedig rendelkezésre állnak.

A tárcavezető a lakosság támogatását és megértését kérte az intézkedések végrehajtásához, kiemelve, hogy azok célja a magyar emberek energiaellátásának biztosítása. A miniszterelnök parancsa alapján ezzel egy időben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalmat is elrendeltek. „A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – zárta szavait a honvédelmi miniszter.

Kiemelt kép forrása: MTI/Nagy Lajos