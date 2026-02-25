Letartóztattak egy férfit Borsodban, aki kiskorú lányokat futtatott és drogot adott nekik

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján adott hírt arról, hogy február 13-án elfogtak egy 42 éves girincsi férfit, aki ellen a Miskolci Rendőrkapitányság emberkereskedelem és kényszermunka, prostitúció elősegítése, illetve kábítószer-kereskedelem miatt folytat eljárást.
A férfi elfogását megelőzően nőket, köztük kiskorú lányokat futtatott Tiszaújvárosban és egy girincsi apartmanban. Elvette tőlük a bevételt, és drogot biztosított nekik
– ismertették a bűncselekményt, amelyhez hasonlók külföldön is gyakran előfordulnak.
Kapcsolódó tartalom
A girincsi házban tartott kutatás során a hatóság kábítószergyanús anyaggal szennyezett okmányt, fogyasztáshoz szükséges eszközt, továbbá csaknem félmillió forintot, arany ékszereket és mobiltelefonokat foglalt le, továbbá egy bankszámlát is zár alá vett.
A nyomozók kezdeményezték a férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
A Miskolci Rendőrkapitányság a büntetőeljárás mellett közigazgatásit is indított, melyben az illegális kábítószer-kereskedelemhez köthető apartman ideiglenes bezáratásáról határozott. Az üzlet bezárását a kábítószer-bűnözés elleni harc jegyében elfogadott jogszabályváltozások tették lehetővé.
A rendőrség a Police.hu oldalon elérhető közleményben arra is felhívta a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.
Kérik, hogy akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Bezáratták a kábítószer-kereskedelemhez is köthető szexapartmant (Fotó: Police.hu)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!