Kiugrott az iskola ablakán egy erdélyi diák, miután rossz jegyet kapott az órán

Kivetette magát az iskola első emeletéről egy 13 éves fiú a Beszterce-Naszód megyei Telcsen, miután a vártnál gyengébb fizika jegyet kapott. A gyermek túlélte az esést, sérülésekkel szállították kórházba, az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

A Maszol beszámolója szerint a gyermek eszméleténél volt, ágyéki sérüléssel és lábtörés gyanújával szállították a besztercei sürgősségi kórházba.

Az intézmény igazgatója, Domnica Homei az Agerpresnek azt nyilatkozta: a fiú feltehetően szándékosan vetette ki magát az ablakon, miután a reméltnél rosszabb jegyet kapott fizikából.

Mint mondta, amikor megkérdezték a diákot tettének okáról, azt válaszolta: „Az élet nehéz.”

Az igazgató szerint a tanuló megpróbált jobb jegyet szerezni a tantárgyból, de a vártnál gyengébb eredmény annyira megviselte, hogy úgy érezte, minden hiábavaló.

Cselekedete megrázta hatodikos osztálytársait is. Az első információk szerint a diák jó tanuló, korábban nem volt vele probléma.

A szülőket az osztályfőnök értesítette, ők azonnal az iskolába siettek, majd elkísérték gyermeküket a kórházba.

A Besztercei Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház szóvivője közölte: a klinikai és képalkotó vizsgálatok a jobb boka, valamint az ágyéki gerinc sérülését állapították meg. A fiút orvosi javaslatokkal látták el, majd a hozzátartozók kérésére a délután folyamán elbocsátották.

Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, a hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)