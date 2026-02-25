Kijevben jelentették be: Brüsszel újabb egymilliárd eurót küld Ukrajnának az adófizetők pénzből

Dan Jorgensen, az EU energiaügyi vezetője Kijevben, a háború negyedik évfordulójának napján jelentette be, hogy a támogatást az orosz bombázások által okozott károk javítására fordítják.
A csomag tartalmazza a humanitárius segélyekre és áramfejlesztőkre szánt kezdeti 100 millió eurót, valamint további körülbelül 920 millió eurót a károk helyreállítására.
Utóbbi magában foglalja a hálózatok megerősítését, a sérült hő- és erőművek helyreállítását, a fizikai védelem javítását, valamint a decentralizált áram- és hőtermelés fejlesztését – tette hozzá az uniós vezető.
Jorgensen kijelentette: „Az Európai Unió biztosítja az áramellátást Ukrajnában.”
A Mandiner felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszel ismét bebizonyította, az európai állampolgárok helyett Ukrajna érdekeit képviseli.
Miközben Ukrajna EU-tagállamok, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát kockáztatja politikai alapon, Brüsszel – adófizetői pénzből – újabb egymilliárd eurót küld Ukrajnának energetikai célokra
– írták azzal a kialakult szituációval kapcsolatban, miszerint Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot és nem támogatja az újabb orosz szankciót, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken – melyet a magyar és szlovák (és már bizonyos lengyel) álláspont szerint Kijev csupán politikai döntés miatt nem tesz meg.
Szijjártó Péter bejelentette: amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, Magyarország blokkolja az Ukrajnának járó, 90 milliárd eurós hadikölcsönt
Lengyelországban is kimondták: azért nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, mert Zelenszkij így akar beavatkozni a magyar választásokba
Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megbeszélésük előtt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)