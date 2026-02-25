Dan Jorgensen, az EU energiaügyi vezetője Kijevben, a háború negyedik évfordulójának napján jelentette be, hogy a támogatást az orosz bombázások által okozott károk javítására fordítják.

A csomag tartalmazza a humanitárius segélyekre és áramfejlesztőkre szánt kezdeti 100 millió eurót, valamint további körülbelül 920 millió eurót a károk helyreállítására.

Utóbbi magában foglalja a hálózatok megerősítését, a sérült hő- és erőművek helyreállítását, a fizikai védelem javítását, valamint a decentralizált áram- és hőtermelés fejlesztését – tette hozzá az uniós vezető.

Jorgensen kijelentette: „Az Európai Unió biztosítja az áramellátást Ukrajnában.”

Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energia- és lakhatásügyért felelős tagja Brüsszelben 2026. január 12-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

A Mandiner felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszel ismét bebizonyította, az európai állampolgárok helyett Ukrajna érdekeit képviseli.

Miközben Ukrajna EU-tagállamok, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát kockáztatja politikai alapon, Brüsszel – adófizetői pénzből – újabb egymilliárd eurót küld Ukrajnának energetikai célokra

– írták azzal a kialakult szituációval kapcsolatban, miszerint Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot és nem támogatja az újabb orosz szankciót, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken – melyet a magyar és szlovák (és már bizonyos lengyel) álláspont szerint Kijev csupán politikai döntés miatt nem tesz meg.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megbeszélésük előtt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)