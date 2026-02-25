Kapu Tibor: A HUNOR program csak az első lépés volt

A HUNOR nemzeti kutatóűrhajós program egy későbbi és jóval nagyobb dolognak volt az első lépése – jelentette ki Kapu Tibor kutatóűrhajós a M1 szerda reggeli műsorában.

A Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnök, Magyarország második hivatásos űrhajósa elmondta: fél évvel az űrmisszióból történő hazatérése óta nincs megállás, kollégájával,

Cserényi Gyula kutatóűrhajóssal együtt folyamatosan járják az országot.

A szakmai munka mellett most nagyobb hangsúlyt kap, hogy mesélhessünk a programról és az élményeinkről az érdeklődőknek. „Mindig csillogó szemekkel és hálás tekintetekkel találkozom” – fogalmazott. A múlt pénteken a Közmédia Év Embere Díjával jutalmazott űrhajós hangsúlyozta: hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, a korábbi díjazottak névsorát látva – Karikó Katalin, Krausz Ferenc, Szilágyi Áron vagy Fudzsimoto Szú – a díj nívója „magáért beszél és vitán felül áll”.

Hozzátette: az elismerés és a pozíció hatalmas felelősség, a díjazottak példaképpé válhatnak a fiatalok számára, amivel hatalmas figyelem hárul rájuk.

Terveiről elmondta: rengeteg szakember dolgozik egy következő, „emberes” küldetésen, gyakorlatilag nap mint nap van ebben haladás. Amennyiben megtörténnek a nagy bejelentések, akkor nekünk készen kell állni, ki kell írni az új kísérletekre a felhívásokat a kutatócsoportoknak, ami rengeteg előkészülettel jár – fűzte hozzá.

Megjegyezte: a nemzeti űrprogramhoz nem csatlakozott, de rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező magyar űrkutatók erejét és tudását szeretnék összefogni annak érdekében, hogy könnyebben tudjanak majd pályázati és egyéb forrásokhoz jutni. Kapu Tibor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy

missziójának tizennyolc napja alatt huszonöt, többségében magyar kutatócsoportok és egyetemek által összeállított kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson.

Kifejtette: annak ellenére, hogy a kutatások nagy része az űrkutatáshoz és főleg az űrutazáshoz kapcsolódik, az ebből létrehozott úgynevezett spin-off termékek a civil életet könnyíthetik meg.

Ilyen például a mindössze 55 gramm súlyú doziméter, amelyet orvosi területen vagy az atomreaktorokban használhatnak a sugárzás mérésére, de ide tartoznak a ruházat anyagainak vizsgálatával kapcsolatban folytatott különböző kutatások is – mondta el Kapu Tibor.

A Közmédia Év Embere 2025 díjátadója március 1-jén este kilenckor nézhető meg az M5 kulturális csatornán.

Kiemelt kép: Kapu Tibor kutatóűrhajós az első, hagyományteremtő szándékkal megrendezett Space Summit 2026 űrkutatási konferencián a HUN-REN budapesti székházában 2026. február 10-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)