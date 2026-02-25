J. D. Vance: Az Egyesült Államok folytatja közvetítő szerepét az ukrajnai béke érdekében

Az Egyesült Államok jelenleg az ukrajnai béke érdekében tett lépések folytatásában érdekelt, és ezért tovább folytatja a közvetítést a két háborúban álló fél között – jelentette ki J.D. Vance szerdán, egy nappal a Genfbe tervezett amerikai-ukrán tárgyalás előtt.

Az Egyesült Államok alelnöke a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy Donald Trump amerikai elnök „bizonyos mértékű optimizmussal” tekint a háború lezárásának lehetőségére.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok tisztában van azzal, hogy a két harcban álló fél nem fogja megkedvelni egymást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok derűlátó a tekintetben, hogy el lehet jutni egy olyan pontra, amikor mind az oroszok, mind az ukránok úgy érzik, elértek valamit annak érdekében, hogy az „öldöklés” megálljon.

A Fehér Ház szerdán közölte, hogy Donald Trump elnök a háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az ukrán államfő a Fox News hírtelevíziónak adott, szerdán bemutatott interjúban azzal vádolta az orosz felet, hogy csak időt akar nyerni és azért bocsátkozik diplomáciai tárgyalásokba. Volodimir Zelenszkij állítása szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök csak az erőből él, jelenleg pedig megpróbál „játszmát” folytatni az Egyesült Államokkal.

Kiemet kép forrása: MTI/EPA/Will Oliver