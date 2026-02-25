Irán rendkívül közel került ahhoz, hogy kínai szuperszonikus hajóelhárító rakétákat vásároljon

Irán a végső szakaszba lépett a Kínával folytatott tárgyalásokon szuperszonikus hajóelhárító rakéták beszerzéséről – értesült a Reuters több, a megbeszélésekre rálátó forrástól. A lehetséges üzlet időzítése különösen érzékeny: az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőt vont össze az iráni partok közelében.

Irán közel áll ahhoz, hogy megállapodást kössön Kínával a kínai gyártmányú CM-302 hajóelhárító cirkálórakéták megvásárlásáról – írja a Reuters-re hivatkozva a The Times of Israel a hat, a tárgyalások részleteit ismerő forrás alapján. A megállapodás a végső fázisba érkezett, ugyanakkor a szállítás időpontja és a megrendelt mennyiség egyelőre nem ismert.

A rakéták mintegy 290 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, és szuperszonikus sebességgel, alacsonyan repülve képesek elérni célpontjukat, ami jelentősen megnehezíti elfogásukat.

A források szerint a felek már legalább két éve egyeztetnek a fegyverrendszerről, ám a tárgyalások látványosan felgyorsultak a júniusi, 12 napos izraeli–iráni háborút követően.

A végső szakaszban magas rangú iráni katonai és kormányzati tisztségviselők is Kínába utaztak, köztük Maszúd Oraei iráni védelmi miniszterhelyettes.

Danny Citrinowicz, az izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének elemzője szerint „teljes felülirná a játékszabályokat” az, ha Irán szuperszonikus hajóelhárító képességhez jutna.

Mint fogalmazott, ezek a rakéták „rendkívül nehezen elfoghatók”.

Az iráni külügyminisztérium egyik tisztviselője úgy nyilatkozott: Irán katonai és biztonsági megállapodásokat kötött szövetségeseivel, és „most jött el az idő”, hogy éljen ezekkel.

Fokozódó nagyhatalmi szembenállás a háttérben

A potenciális üzlet újabb jele lehet a Kína és Irán közötti katonai kapcsolatok elmélyülésének. A térségben eközben az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti jelenlétet épít ki. A közelben tartózkodik az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és köteléke, valamint a térség felé tart a USS Gerald R. Ford is.

A két hordozó együttesen több mint ötezer katonát és mintegy 150 repülőgépet képes bevetni.

A Fehér Ház nem kommentálta közvetlenül a kínai–iráni rakétaegyeztetéseket. Donald Trump korábban világossá tette: amennyiben nem születik megállapodás Irán nukleáris programjáról, Washington „nagyon kemény lépéseket” is fontolóra vehet.

A lehetséges fegyvereladás azért is érzékeny kérdés, mert szembemegy az ENSZ 2006-ban bevezetett fegyverembargójával, amelyet a 2015-ös atomalku részeként felfüggesztettek, majd tavaly ősszel ismételten érvénybe léptettek.

A források szerint Irán további kínai légvédelmi rendszerek, hordozható légvédelmi rakéták (MANPADS), valamint ballisztikus rakétaelhárító és műholdellenes fegyverek beszerzéséről is tárgyal.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)