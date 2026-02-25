Indul a terülj, terülj asztalkám: szerdától lehet asztalt foglalni az országos étterem hétre

Változatlan árakkal indul az asztalfoglalás szerdán a 29. DiningCity Országos Étterem Hétre. Az éttermek március 12. és 29. között mutatják be az eseményre komponált többfogásos menüsoraikat, fix árakon.

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az éttermek kínálatának legjavát reprezentáló ételsorokat a top kategóriájú éttermek 6900 forinttól, a prémiumbesorolásúak 8900 forinttól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10 900 forinttól kínálják, szervizdíjjal együtt.

A tavaszi országos étteremhét rendezvényéhez 234 étterem csatlakozott országszerte – írják, kiemelve: a résztvevők jó része megtalálható a magyar gasztrokiadványok Top 100-as listájában, 16 közülük nemzetközi Michelin-ajánlással is rendelkezik.

A közleményben hangsúlyozzák: a menüsorok ára nem emelkedett a tavalyihoz képest.

A rendezvény kizárólag előzetes asztalfoglalással látogatható: az időpontokat ide kattintva lehet lefoglalni.

Az idén először a Time Out Market Budapest is csatlakozik a DiningCity kezdeményezéséhez, a gasztronómiai és kulturális központ – amely a Blaha Lujza téren, a Corvin Palace épületében található – az étteremhétre különleges, elérhető árú fogásokkal készül. A Time Out Market Budapestben olyan neves, Michelin-csillagos éttermek séfjeinek új koncepciói is megtalálhatók, mint Rácz Jenő és Tiago Sabarigo.

A rendezvényen részt vevő 234 étterem ezúttal is válogatott alapanyagokból készíti el az ételeket: a menüsorokban szerepel szarvasgomba, kakas, fácán, gyöngytyúk, kacsa-, liba- és mangalica változatosan elkészítve, magyar és argentinmarha-steak, szarvas Wellington, grillezett fésűkagyló, homár vagy kecsege.

A vendégek találkozhatnak a libamájas fogások széles skálájával éppúgy, mint sushikülönlegességekkel, pho és ramen levesekkel vagy nápolyi pizzákkal. A speciális értrendet követők szintén megtalálhatják a vegetáriánus, vegán, glutén- vagy tejmentes fogásokat. A vendégek a nemzetközi konyhák közül a klasszikus magyar, olasz, francia mellett libanoni, indiai, japán, grúz, mexikói és marokkói ízekből is válogathatnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)