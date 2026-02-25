Húsvéttól látható a restaurált jeruzsálemi Szent Sír barokk mása Veszprémben

Elkészült a jeruzsálemi Szent Sír barokk másának restaurálása a veszprémi várnegyedben. A különleges építmény húsvétkor már felújított állapotában lesz az ünnepi liturgia része – tudatta a Veszprémi Főegyházmegye kommunikációjával foglalkozó ügynökség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint megközelítőleg 350 műtárgyat, többek között barokk, rokokó és későbbi korokból származó bútordarabokat, síremlékeket, különleges reneszánsz és barokk festményeket, valamint több száz éves nyomtatványokat restaurálnak a szakemberek a veszprémi várnegyed megújításának részeként.

A Szent Sír a Veszprémi Főegyházmegye gyűjteményének egyik legizgalmasabb darabja, amely egy régi hagyományra emlékeztet minket.

Különlegessége, hogy úgy készítették el, hogy négy férfi egy óra alatt fel tudja építeni és el tudja bontani – idézi az összegzés Nagy Veronikát, a főegyházmegyei múzeum igazgatóját.

Az ugodi plébániatemplomból származó Szent Sír minden bizonnyal egy általános hagyomány emléke. A maga nemében egyedülálló, mert az utolsó ilyen szakrális műtárgy, amit ismerünk, a hozzá hasonlók sajnos elkallódtak, elpusztultak – magyarázta a múzeumigazgató, kiemelve: 2023-2024-ben, a veszprémi várnegyed megújulását bemutató Work in Progress kiállításon különleges élményt jelentett a látogatóknak, hogy a restaurátori vizsgálatok közben tekinthették meg a műtárgyat.

Az aranyozott faragványokkal, angyalalakokkal díszített építményt, a jeruzsálemi Szent Sír barokk mását a húsvéti liturgiában használták, minden évben újra és újra felépítve, hogy a nagyhéten Krisztus passiójának minél átélhetőbb megelevenítését szolgálja – olvasható a közleményben.

Kiemelték: a Szent Sír csak egy a mintegy 350 műtárgy közül, amelyet a Veszprémi Főegyházmegye a várnegyed megújítása keretében restauráltat. Vannak köztük köztéri szobrok, falképek, több száz éves nyomtatványok, könyvek, festmények, csillárok, szalongarnitúrák, templomi padok, orgonák, kályhák, metszetek, szobrok, barokk, rokokó és későbbi korokból származó bútordarabok, a régészeti feltárások során előkerült emlékek, ötvösremekek, órák, püspöki mellkeresztek – sorolták.

A tájékoztatás szerint a veszprémi várnegyedbe látogatók vezetett sétákon ma már többek között az érseki palota restaurált műtárgyait is megcsodálhatják. Az érdeklődők kiemelt alkalmakon felfedezhetik például a Koller-könyvtárat, amelynek bútorzatát és a gyűjteményt megalapozó Koller Ignác püspökről készített festményt nemrég restaurálták.

A nagyközönség megtekintheti az érseki kápolna eredeti, a megkötözött Krisztust ábrázoló oltárképét, hétvégente pedig az Érseki Palota szalonsorán végigvezető vársétákon megnézhetik a érseki gyűjtemény reneszánsz Madonna-festményét, a palota barokk és empire bútorkincseit, valamint egy több mint 250 éves, a szent családot ábrázoló oltárképet is – áll a közleményben.

Kiemelt kép forrása: Facebook.com/Veszprémi Érseki Turisztikai Központ