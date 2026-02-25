Házassági ajánlattal szerzett százezreket egy nyugdíjas nőtől a magát dubaji hercegnek kiadó csaló Zalában

Lassan nem telik el úgy nap, hogy ne érkezne bejelentés a rendőrségre csalásokról. Február 23-án egy újabb meghökkentő esetről szereztünk tudomást. Egy 69 éves nő tett feljelentést, hogy 2025 februárjában a WhatsAppon megismerkedett egy férfival, aki dubaji hercegnek adta ki magát. Sokat beszélgettek, még képeket is megosztottak egymásról és a családtagjaikról – számolt be a döbbenetes esetről a Police.hu.
Kiemelték, hogy a csaló áldozatát
azzal hitegette, hogy feleségül fogja venni,
de náluk az anyakönyvi kivonat 500 ezer dollárba kerül. A terv az volt, hogy
kiviszi Dubajba, és ott kelnek egybe, így bekerül a királyi családba.
Ezután „maga a király” vette fel vele a kapcsolatot, hogy sürgesse a pénz kifizetését. A sértett steam kártyákat vásárolt a férfinak több százezer forint értékben.
A rendőrség annak érdekében, hogy ne váljanak az emberek csalók áldozatává, azt javasolja mindenkinek, hogy gondolkodjanak józanul,
ha túl szép a történet, hogy igaz legyen, akkor csalásról lehet szó!
„Ne adják meg személyes és banki adataikat idegeneknek! Ne utaljanak pénzt ismeretleneknek! Figyeljenek a gyanús jelekre! A furcsa mondatszerkezetek, helyesírási hibák, a magázó-tegező forma váltakozása is valamilyen fordítóprogram használatára utal. Ha a csaló mégis sikerrel járt, haladéktalanul tegyenek feljelentést a rendőrségen!” – figyelmeztetnek a rendőrök.
„Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál” – tették hozzá.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)