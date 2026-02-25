Halálos tragédia Révkomáromban: leomlott az ügyfélközpont bejárati része

Beomlott a révkomáromi járási hivatal ügyfélközpontjának bejárati része szerda délelőtt. Az első információk szerint a balesetnek egy halálos áldozata és egy sérültje van, a helyszínen nagy erőkkel zajlik a mentés, helikoptert is riasztottak.

A tragédiáról a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság a közösségi oldalán számolt be. „Mély fájdalommal értesültem a komáromi ügyfélközpont előtt történt tragédiáról. A mentőegységek a helyszínen minden szükséges intézkedést megtesznek. Úton vagyok Komáromba, a rendkívüli tragédia helyszínére” – közölte közösségi oldalán Matús Sutaj Estok szlovák belügyminiszter.

A rendőrség tájékoztatása szerint a mentési munkálatokban valamennyi szükséges mentőszolgálati egység részt vesz, a helyszínre pedig mentőhelikoptert is riasztottak.