Fontos kitüntetést adott át Vlagyimir Putyin a haza védelmezőjének napján

Az Oroszország Hőse címet adományozta Gyenyisz Manturovnak, az orosz hadiiparért felelős első miniszterelnök-helyettesnek Vlagyimir Putyin elnök.

A kitüntetés ténye Viktor Zolotovnak, az orosz nemzeti gárda (Roszgvargyija) parancsnokának szerdán nyilvánosságra került gratulációjából derült ki.

„A Roszgvargyija személyi állománya nevében gratuláltam Gyenyisz Manturovnak az elmúlt születésnapja (február 23.) alkalmából és a legmagasabb, az Oroszország Hőse cím elnyeréséhez”

– idézte az orosz nemzeti gárda sajtószolgálata Zolotovnak a fegyveres testület parancsnoksága szerdai kibővített ülésén elmondott beszédét.

Manturov 2012 és 2024 között ipari és kereskedelmi miniszter volt, majd röviddel az ukrajnai háború kezdete után a kormány alelnöke lett. 2022 nyarán kinevezték a katonai-ipari bizottság elnökének, majd 2024-ben első miniszterelnök-helyettesnek, a kabinetben ő felügyeli a hadiipari komplexum működését. Február 23. egyéként a haza védelmezőjének napja Oroszországban.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/ Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev)