Emelik a nyugdíjakat Ukrajnában – az átlag juttatás eddig az 50 ezer forintot is alig érte el

A magas hadikiadások ellenére az ukrán kormány szerdán 12 százalékot is meghaladó nyugdíjemelést jelentett be az ország több mint tízmillió nyugdíjasa számára.

„Március 1-jétől több millió ukrán állampolgár számára 12,1 százalékkal emelkednek a nyugdíjak és a biztosítási szolgáltatások” – közölte Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök.

Az emelés meghaladja az inflációt és folytatja a 2021-től 2025-ig terjedő évek nyugdíjemelési politikáját – tette hozzá a kormányfő.

Az ukrán nyugdíjalap január 1-jei adatai szerint mintegy 10,1 millió nyugdíjast tartottak számon. Az átlagnyugdíj alig 50 ezer forintnak megfelelő összeg, a nyugdíjasok fele azonban átszámítva kevesebb mint 37 ezer forintot kap kézhez.

Az ukrán költségvetés több mint 40 százalékát mindenek előtt a nyugdíjak és állami alkalmazottak fizetésére fordítják, amit külföldi forrásokból fedeznek.

