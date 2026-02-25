Életfogytiglant kapott a kábítószerfüggő férfi, aki szíven szúrt egy kilencéves kislányt Angliában

A litván állampolgárságú, 26 éves Deividas Skebas akkor támadt a kislányra, amikor az édesanyja hímzőüzlete előtt hulahoppkarikával játszott egy gyalogosövezetben – írja a Sky News.
Lilia édesanyja, Lina Savickiene a bíróságon elmondta: amikor rátalált a lányára, „vér borította, és a karika még körülötte volt”. Először azt hitte, valamilyen baleset történt a játékkal, majd segítségért kiáltott, miközben próbálta ellátni a sebeit.
Egy szolgálaton kívüli rendőr is a helyszínre sietett, és megpróbálta megmenteni Lilia életét, ám az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel.
Kapcsolódó tartalom
Az elkövető skizofréniában szenved, és korábban nem vallotta be a gyilkosságot, ugyanakkor csökkent beszámíthatóság miatti emberölést elismert.
Az esküdtek előtt nem volt vita abban, hogy ő ölte meg a gyermeket, a kérdés az volt, milyen tudatállapotban követte el a támadást. Az ügyészség álláspontja szerint Skebas tisztában volt tette következményeivel, és megpróbálta elkerülni a felelősségre vonást.
A bíróság kitért arra is, hogy Skebas kábítószereket – köztük kannabiszt és amfetamint – fogyasztott,
amelyek a szakértők szerint valószínűleg súlyosbították a skizofréniáját.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)