Életfogytiglant kapott a kábítószerfüggő férfi, aki szíven szúrt egy kilencéves kislányt Angliában

Legalább 25 évet kell rács mögött töltenie annak a 26 éves férfinak, aki 2022 nyarán halálra szúrta a kilencéves Lilia Valutytet az angliai Boston városában. A bíróság szerint a támadás „megdöbbentő és hátborzongató erőszakos cselekmény” volt, amely egy gondtalanul játszó gyermek életét oltotta ki.

A litván állampolgárságú, 26 éves Deividas Skebas akkor támadt a kislányra, amikor az édesanyja hímzőüzlete előtt hulahoppkarikával játszott egy gyalogosövezetben – írja a Sky News.

Lilia édesanyja, Lina Savickiene a bíróságon elmondta: amikor rátalált a lányára, „vér borította, és a karika még körülötte volt”. Először azt hitte, valamilyen baleset történt a játékkal, majd segítségért kiáltott, miközben próbálta ellátni a sebeit.

Egy szolgálaton kívüli rendőr is a helyszínre sietett, és megpróbálta megmenteni Lilia életét, ám az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel.

Az elkövető skizofréniában szenved, és korábban nem vallotta be a gyilkosságot, ugyanakkor csökkent beszámíthatóság miatti emberölést elismert.

Az esküdtek előtt nem volt vita abban, hogy ő ölte meg a gyermeket, a kérdés az volt, milyen tudatállapotban követte el a támadást. Az ügyészség álláspontja szerint Skebas tisztában volt tette következményeivel, és megpróbálta elkerülni a felelősségre vonást.

A bíróság kitért arra is, hogy Skebas kábítószereket – köztük kannabiszt és amfetamint – fogyasztott,

amelyek a szakértők szerint valószínűleg súlyosbították a skizofréniáját.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)