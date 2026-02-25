Egymillió dolláros jutalmat ajánlott fel elrabolt édesanyjáért az amerikai műsorvezető

Az NBC műsorvezetője az Instagramon közzétett videóban, könnyekkel küszködve beszélt arról, hogy családja „vérző szívvel” hiányolja Nancy Guthrie-t. Az idős nőt aznap este, egy közös vacsora után vitték haza, eltűnését másnap jelentették a hatóságoknak – közölte az Index.

„Továbbra is hiszünk a csodában, hogy a kilátástalan helyzet ellenére haza tud térni”

— mondta Savannah Guthrie, majd hozzátette: „Annak is tudatában vagyunk, hogy lehet, hogy már elvesztettük őt.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Savannah Guthrie (@savannahguthrie) által megosztott bejegyzés

A műsorvezető arról is beszámolt, hogy a család 500 ezer dollárt (160 millió forintot) adományoz az National Center for Missing and Exploited Children részére. „Reméljük, hogy mindaz a figyelem, amelyben anyánk és családunk részesült, kiterjed a hozzánk hasonló más családokra is” — fogalmazott.

Az emberrablási ügy nagy nyilvánosságot kapott, a család a közösségi médiában többször is üzent a feltételezett elkövetőknek, jelezve, hogy hajlandóak váltságdíjat fizetni. A rendőrség szerint Nancy Guthrie célzott emberrablás áldozata lett.

A hatóságok közzétettek egy, a bejárati ajtónál rögzített kamerafelvételt is. Ezen egy símaszkot, kesztyűt és hátizsákot viselő férfi látható, akinek az övén pisztolytáska van. A nyomozók szerint a fő gyanúsítottként kezelt férfi korábban már megjelent az idős nő házánál.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)