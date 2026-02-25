Egy szmolenszki műtrágyaüzemet támadtak az éjszaka az ukránok, négyen haltak meg a csapásban

Négy ember életét vesztette, további tíz pedig megsebesült egy nitrogénműtrágya-gyártó üzemet ért ukrán dróntámadás következtében Szmolenszk megyében – közölte Vaszilij Anohin, a régió kormányzója szerdán a Max messengeren.

„A támadás a Dorogobuzs békés polgári vállalatot érte. Négy alkalmazott tragikus módon életét vesztette szakmai feladatainak teljesítése közben. Tíz ember megsebesült. A sérülteket kórházba szállították” – írta a kormányzó. Beszámolója szerint a helyszínen mentőalakulatok dolgoznak, akik lokalizálták a tűzfészkeket. A régió iskoláiban átálltak a távoktatásra, az óvodák működését leállították.

A brjanszki régióban pilóta nélküli repülőszerkezetek támadása következtében Istopki községben egy nő súlyosan megsebesült, és egy lakóház kigyulladt, Kurkovicsiben pedig megsemmisült egy szülészeti rendelő. Utóbbi településen személyi sérülés nem történt.

Az éjszaka folyamán a légvédelem 69 ukrán drónt semmisített meg az orosz légtérben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárja sajtószolgálata)