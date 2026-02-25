Műsorújság
Egy erőszakkal besorozott, súlyosan beteg magyar férfi megmenekült a haláltól, az oroszoknak adta meg magát

Szerző: hirado.hu
2026.02.25. 10:30

Az Orosz Fegyveres Erők fogságába esett egy kényszersorozott, magyar állampolgársággal is rendelkező katona az Ukrán Fegyveres Erők kötelékéből. Az Orosz Védelmi Minisztérium február 25-én közölte, hogy az ukrán toborzóközpontok (TCK) erőszakkal mozgósították a kettős, magyar–ukrán állampolgárt, aki később megadta magát az orosz csapatoknak a krasznoarmejszki frontszakaszon.

A jelentés szerint a „Közép” hadseregcsoport egységeinek adta meg magát a 14. ukrán dandár katonája, Albert Roman, aki két ország állampolgárságával rendelkezik – közölte Izvesztyija orosz napilap. Elmondása szerint

amikor átlépte a határt, a magyar oldalon azonnal kiengedték, az ukrán oldalon viszont adatainak ellenőrzésekor „piros jelzést” kapott a rendszer, ezért nem engedték tovább. Roman 2020 óta Magyarország területén élt. Ukrajna határán feltartóztatták, majd az Ungvári hadkiegészítő parancsnokságra vitték. Ott orvosi vizsgálaton esett át, és szolgálatra alkalmasnak minősítették annak ellenére, hogy korábbi betegségei és sérülései voltak, köztük agyhártyagyulladás, csonttörések és többszörös agyrázkódás.

A fogoly szerint a vizsgálat mindössze fél óráig tartott 10–11 orvos részvételével, és „inkább komédiának” tűnt. Ezután nem engedték el a toborzóközpontból, hanem kiképzésre küldték. Elmondása szerint később a „Csérvona Kalina” dandárba osztották be. Úgy véli,

ez szándékos döntés volt, mivel ebből az alakulatból „kevesebb mint egy százalék tér vissza élve.”

Az orosz biztonsági szervek február 24-én arról is beszámoltak, hogy az ukrán oldalon harcoló külföldi zsoldosok pénzért cserébe felajánlják az ukrán állások koordinátáit, illetve segítséget kérnek a hazatéréshez, jogi támogatást és kapcsolatfelvételt a konzulátusokkal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Izvesztyija)

