Az Orosz Fegyveres Erők fogságába esett egy kényszersorozott, magyar állampolgársággal is rendelkező katona az Ukrán Fegyveres Erők kötelékéből. Az Orosz Védelmi Minisztérium február 25-én közölte, hogy az ukrán toborzóközpontok (TCK) erőszakkal mozgósították a kettős, magyar–ukrán állampolgárt, aki később megadta magát az orosz csapatoknak a krasznoarmejszki frontszakaszon.

A jelentés szerint a „Közép” hadseregcsoport egységeinek adta meg magát a 14. ukrán dandár katonája, Albert Roman, aki két ország állampolgárságával rendelkezik – közölte Izvesztyija orosz napilap. Elmondása szerint

amikor átlépte a határt, a magyar oldalon azonnal kiengedték, az ukrán oldalon viszont adatainak ellenőrzésekor „piros jelzést” kapott a rendszer, ezért nem engedték tovább. Roman 2020 óta Magyarország területén élt. Ukrajna határán feltartóztatták, majd az Ungvár i hadkiegészítő parancsnokságra vitték. Ott orvosi vizsgálaton esett át, és szolgálatra alkalmasnak minősítették annak ellenére, hogy korábbi betegségei és sérülései voltak, köztük agyhártyagyulladás, csonttörések és többszörös agyrázkódás.

A fogoly szerint a vizsgálat mindössze fél óráig tartott 10–11 orvos részvételével, és „inkább komédiának” tűnt. Ezután nem engedték el a toborzóközpontból, hanem kiképzésre küldték. Elmondása szerint később a „Csérvona Kalina” dandárba osztották be. Úgy véli,

ez szándékos döntés volt, mivel ebből az alakulatból „kevesebb mint egy százalék tér vissza élve.”

Az orosz biztonsági szervek február 24-én arról is beszámoltak, hogy az ukrán oldalon harcoló külföldi zsoldosok pénzért cserébe felajánlják az ukrán állások koordinátáit, illetve segítséget kérnek a hazatéréshez, jogi támogatást és kapcsolatfelvételt a konzulátusokkal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Izvesztyija)