Donald Trump már a 2028-as utódláson gondolkodik, két lehetséges jelöltje van

Donald Trump már második ciklusának vége előtt egyeztet tanácsadóival arról, ki vihetné tovább a republikánus politikai irányvonalat 2028-ban. A legesélyesebbnek jelenleg az alelnök, J. D. Vance tűnik , de a külügyminiszter Marco Rubio neve is egyre gyakrabban merül fel. Az Axios értesülései szerint Trump mindkettejüket elismerően említi, miközben nyilvánosan még nem kötelezte el magát egyikük mellett sem.

A korai felmérések alapján Vance jelentős előnnyel vezet a republikánus szavazók körében, megelőzve többek között Nikki Haleyt is. Más nevek — például Ron DeSantis vagy Tucker Carlson — szintén szóba kerültek, de jelenleg háttérben vannak – közölte az Index.

A New Hampshire-i Egyetem kutatásában, amely az előválasztásokon voksolókat kérdezte,

Vance a szavazatok 53 százalékát gyűjtötte be, míg Rubio mindössze 7 százalékot ért el.

Az egykori ENSZ-nagykövet, Nikki Haley valamivel több szavazatot kapott a külügyminiszternél: 9 százalékot.

Az elnök egyelőre nem foglalt nyilvánosan állást az utódkérdésben. Úgy véli, a csapatának a jelenlegi munkára kell összpontosítania, és attól tart, hogy egy lehetséges utód megnevezése a hatalom gyengülésének jeleként értelmezhető.

Donald Trump politikai öröksége szempontjából kulcsfontosságúnak tartja a 2026 novemberében esedékes félidős választásokat – ezeken Vance várhatóan egyre aktívabb szerepet vállal majd, nem utolsósorban azért, mert a Republikánus Nemzeti Bizottság pénzügyi bizottságának elnökeként az egész országot bejárja, hogy segítse pártjának képviselőházi győzelmét.

A demokraták oldalán jóval bizonytalanabb a helyzet. Az esélyesek között tartják számon Gavin Newsomot, a progresszív szárny kedvencét, Alexandria Ocasio-Cortezt, valamint a korábbi alelnököt, Kamala Harrist is, akinek továbbra is meg kell küzdenie Joe Biden politikai örökségével. Potenciális induló lehet még Pete Buttigieg, továbbá több szenátor és kormányzó — köztük Mark Kelly, Elissa Slotkin, Jon Ossoff, Josh Shapiro, Andy Beshear és J. B. Pritzker.

Összességében míg a republikánusoknál két fő esélyes körvonalazódik, addig a demokratáknál várhatóan sokszereplős és kiszámíthatatlan előválasztás dönt majd a 2028-as elnökjelöltről.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök évértékelő beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én. Mögötte J.D. Vance alelnök (b) és Mike Johnson, az amerikai képviselõház republikánus elnöke. (Fotó: MTI/EPA/Kenny Holston pool)