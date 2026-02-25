Csalók élnek vissza a rendőrség nevével

A közlemény szerint a „magyartalan megfogalmazású,” feltehetően fordítóprogrammal készített üzenetek azt a látszatot keltik, mintha hivatalos rendőrségi megkeresések lennének.
A levelek különböző indokokra hivatkozva visszaigazolást, személyes adatokat vagy pénzbeli teljesítést kérnek a címzettektől
– tették hozzá.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér visszaigazolást, személyes adatot vagy pénzt.
Hangsúlyozták, hogy ha valaki ilyen üzenetet kap, akkor ne válaszoljon rá, ne kattintson a levélben található hivatkozásokra, ne töltsön le csatolmányt és a lehető legrövidebb időn belül jelezze a rendőrségnek.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)