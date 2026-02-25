Brutálisan megvertek egy fideszes aktivistát, Ferencz Orsolya szerint egyértelműen politikai okokból történt a támadás

Ököllel ütötték, és még a földön fekve is bántalmazták Bocskai Tamást, a Fidesz korábbi ferencvárosi képviselőjelöltjét Budapest belvárosában szerdán hajnalban.
Az esetről videó is készült.
Ferencz Orsolya miniszteri biztos, aki az április 12-i országgyűlési választáson a kormánypártok jelöltje Budapest 2-es számú, józsefvárosi egyéni választókerületében, elmondta:
az aktivistát ért incidens egyértelműen politikai támadás volt, és az ügyben feljelentést tesznek, a megtámadott fideszes aktivista sérüléseiről pedig látleletet vetetnek.
Az űrkutatásért felelős kormánypárti politikus a Blikknek elmondta: az eset szerdán hajnalban történt a VI. kerületben, a Hunyadi térnél, amikor Bocskai Tamás arra lett figyelmes, hogy egy illető sniccerrel, egy szikével a kezében levagdossa a körzetben induló fideszes jelölt, Kovács Balázs plakátjait.
A kormánypárti aktivista a rongálást látva rákérdezett, hogy mi történik, mire az illető visszafordult, és először verbálisan fenyegette meg, majd ököllel többször arcon ütötte, mire Bocskai Tamás a földre esett, ám a bántalmazó ekkor sem állt le, tovább folytatta a fizikai agressziót.
Isteni szerencse, hogy nem történt nagyobb baj, hiszen a támadó kezében egy vágószerszám volt, és szemmel láthatóan semmilyen gátlás nem volt benne
– hangsúlyozta a Blikknek nyilatkozva a miniszteri biztos.
Ferencz Orsolya arra is felhívta a figyelmet, hogy egyesek ezt szeretetországnak hívják, miközben szerinte az látható, hogy bűnözők is kiállnak bizonyos politikai nézetek mellett.
Kapcsolódó tartalom
Orbán Viktor szégyennek nevezte, hogy a tiszások szeretetországról papolnak, de közben 20 000 plusz benzinpénzzel fizetett bűnbandákat küldenek fideszes fórumokra
Ami a szerda hajnalban készült videón látható, az a miniszteri biztos megítélése szerint bűncselekmény, nyilván a joghatóság feladata, hogy ezt eldöntse.
„Felszólítok minden hatóságot és minden illetékest, hogy a törvény szigorával állítsák meg ezt az erőszakhullámot. Ez ugyanis nem arról szól, hogy kinek mi a véleménye, vagy mit gondol Magyarország jövőjéről, hanem arról, hogy elszabadult agresszióval támadnak rá bűnözők a nyílt utcán olyan emberekre, akik nekik nem szimpatikusak”
– hangsúlyozta.
Felidézte, hogy ilyesmit már a budapesti antifa támadások idején is lehetett látni, amikor védtelen emberekre viperával rontottak rá, nem véletlenül nyilvánította az országgyűlés terrorszervezetté a szélsőségesen baloldali szervezetet, egyben politikai oldaltól függetlenül elhatárolódásra szólított fel mindenkit az ilyen cselekményektől.
Kiemelte, hogy ezt az ügyet a leghatározottabban végig fogják vinni, és nemcsak azért, mert a kollégájukról van szó, hanem amiatt is, hogy ezt az egyre terjedő erőszakhullámot meg lehessen állítani.
„Ezt a fiút azért verték így össze, mert a magyar nemzeti kormány támogatójaként fel merte emelni a szavát egy közterületen történt rongálás miatt. Azoknak, akik ezért felelősek, azonnal le kell vonniuk a konzekvenciákat”
– jelentette ki a Blikknek Ferencz Orsolya.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)