Orbán Viktor: A háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút, és hogy nem érdeklik őket a magyar energiaárak

Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzést tett közzé a Facebookon szerda reggel.Ebben arról írt, hogy a háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút, és hogy nem érdeklik őket a magyar energiaárak. A kormányfő szerint Magyar Péterrel Münchenben paktumot kötöttek, őt támogatják a magyar választásokon, mert akkor Magyarországot is fel lehet használni a háborúban.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, kedden, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján Kijevben, Európa vezető politikusai a háború folytatása mellett foglaltak állást. Mette Frederiksen dán kormányfő azt hangsúlyozta: továbbra is arra kell törekedni, hogy Ukrajnát a lehető legelőnyösebb helyzetbe hozzák a tárgyalások megkezdéséhez, amelyet szerinte fegyverekkel és „a lehető legszigorúbb szankciókkal” lehet elérni. Emmanuel Macron francia elnök pedig kijelentette, hogy továbbra is támogatni fogják Kijevet, majd hozzátette, hogy akik abban bíznak, hogy majd ebbe Európában belefáradnak, azok tévednek.

Orbán Viktor a bejegyzését a háború szörnyű valóságának leírásával kezdte. Mint írta, „havonta meghal, vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember, miközben a frontvonal alig mozdul”, a hátországban pedig „özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei” tartózkodnak. A kormányfő szerint mindezt támogatja Brüsszel a háború finanszírozásával. A miniszterelnök hozzátette, a háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek.

„Euró százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért. Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele”

– fogalmazott, majd hangsúlyozta az atomháború fennmaradásának kockázatát is, tekintettel arra, hogy Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben.

Felhívta a figyelmet arra, hogy rossz döntések esetén Magyarországot is belerángatnák mindebbe. A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a múlt heti, Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián „német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel”, mely véleménye szerint a következőt tartalmazza:

Magyar Péter „Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához”, továbbá „leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról”.

Hozzátette: „A paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot”.

„A paktumnak megfelelően az ukrán–magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza Párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt”

– írta a kormányfő, majd végezetül kijelentette, hogy Magyarországnak ebből ki kell maradnia, és a magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Mint ígérte, a kormány ezt is fogja tenni.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)