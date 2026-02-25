Az óvodákban is teret adna az LMBTQ-propagandának a spanyol szélsőbaloldal

A spanyol kongresszus plenáris ülése ezen a héten vitatja meg a szélsőbaloldali Podemos párt által benyújtott indítványt, amely a kötelező, átfogó szexuális nevelés bevezetését szorgalmazza az oktatási rendszer minden szakaszában, a kisgyermekkori neveléstől – hároméves kortól kezdődően – az érettségiig és a szakképzésig.
A párt egy olyan állami terv kidolgozását javasolja az autonóm közösségekkel együttműködve, amely garantálja a szexuális nevelés hatékonyságát az egész országban. Azt is szorgalmazzák, hogy ez a képzés kötelező, tantárgyközi és az egyes fejlődési szakaszokhoz igazított legyen, beépítve a „nemi szempontokat, az emberi jogokat, a szexuális sokszínűséget és a férfi erőszak megelőzését”.
A képzés tartalmát a „szexuális egészség, a feminista pedagógia és az LMBTQIA+ jogok” szakértőivel együttműködve dolgozzák ki – írja a The European Conservative nyomán a V4NA.
A dokumentum szerint
a cél nemcsak a gyermekek, hanem a tanárok érzékenyítése is, valamint elérni, hogy a szülőknek ne legyen lehetőségük saját értékeik szerint nevelni gyermekeiket.
Különböző családi egyesületek és civil platformok aggodalmukat fejezték ki bizonyos tartalmak korai életkorban történő kötelező bevezetése miatt. Azt állítják, hogy
a szexuális nevelést szigorúan a gyermek fejlődési szakaszához kell igazítani,
és nagyobb átláthatóságot szorgalmaznak a szexuális nevelést szolgáló anyagokkal és programokkal kapcsolatban.
