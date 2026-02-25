Amerikai érdekeltségű kikötőt támadtak meg az ukránok, az USA figyelmeztette Kijevet, hogy ne tegye

Az Egyesült Államok hivatalos diplomáciai tiltakozást (demarsot) nyújtott át Ukrajna részére, miután ukrán csapások érték az oroszországi Novorosszijszk térségében található olajlétesítményt a Fekete-tengeren — számolt be róla a CNN. A tiltakozást a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció adta át, miután a támadás érintette az Egyesült Államok kazahsztáni gazdasági érdekeit.

Olha Sztefanyisina, Ukrajna washingtoni nagykövete elmondta: az amerikai külügyminisztérium jelezte, hogy a tavaly év végi ukrán csapások negatívan hatottak azokra az amerikai befektetésekre, amelyek Kazahsztánon keresztül működnek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Washington nem általános támadási tilalmat kért, hanem azt, hogy Ukrajna kerülje az amerikai gazdasági érdekeket közvetlenül érintő célpontokat – közölte az UNIAN ukrán hírportál.

A támadás során ukrán drónok megrongálták a kikötő infrastruktúráját, köztük egy kulcsfontosságú vezetéket, amely a kazah kőolajat szállítja a Fekete-tengerhez. A vezetéket üzemeltető konzorcium legnagyobb részvényese az amerikai Chevron , ezért az export visszaesése érzékenyen érintette az amerikai gazdasági érdekeket. A nagykövet megjegyezte: jelenleg az Egyesült Államoknak jelentős gazdasági érdekeltségei vannak Kazahsztánban, Ukrajnában viszont jóval kisebb mértékben.

Az eset a háború negyedik évfordulójának idején történt, miközben a harcok továbbra is folytatódnak, és az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások eddig nem hoztak áttörést. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban úgy fogalmazott, szeretné, ha Trump „Ukrajna oldalán maradna,” azonban szerinte Washington nem gyakorol elég nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre.

A novorosszijszki terminál elleni támadás után Kazahsztán is tiltakozott, mivel az ottani olajexportot súlyosan érintette az infrastruktúra sérülése. Az ukrán külügyminisztérium válaszában hangsúlyozta, hogy a műveletek nem Kazahsztán ellen irányulnak, hanem az orosz agresszió elleni védekezést szolgálják.

A kiemelt kép forrása: pravda.com.ua