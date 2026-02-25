A TEK segítségével fogták el a négymilliót követelő emberrablókat

A terrorelhárítók segítségével fogta el a rendőrség azt a két erőszakos bűnelkövetőt, akik egy férfit kocsijukba tuszkoltak, súlyosan bántalmazták, és négymillió forintot követeltek tőle. A 24 és 33 éves férfiakat emberrablással gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A Rendészeti Államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán számolt be arról a bűncselekményről, amelynek során egy 24 éves pécsi és egy 33 éves tolnai férfi kiabálással akart rábírni egy ember, hogy szálljon ki az autójából, de a férfi elmenekült. Miután utolérte a két férfi, gáz-riasztó fegyverrel megfenyegették és kirángatták a sofőrt.

A két bűnöző rátámadt a férfira, ütötték, rúgták, betuszkolták kocsijukba, fejét letakarták, és elszáguldottak vele.

Az államtitkárság tájékoztatása szerint ezt követően egy pécsi lakásban az egyik tettes négymillió forintot, vagy ilyen értékű munkagépeket követelt a túszuktól, és a teljesítésre másfél órát adott. Közölte a helyszínt, ahol lebonyolíthatják az üzletet. A megfélemlített, törött orrú áldozat azonban a rendőrség felé vette az irányt, feljelentést tett, a hatósági gépezet pedig beindult.

A Baranya vármegyei rendőrség munkatársai a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeinek közreműködésével mindkét támadót elfogták.

Az őrizetbe vett 24 éves pécsi és a 33 éves tolnai férfit emberrablással gyanúsították meg, és kezdeményezték letartóztatásukat – áll a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán elérhető közleményben.

Kiemelt kép: Az egyik bűnöző elfogásának pillanata (Forrás: YouTube-PoliceHungary/képernyőfotó)