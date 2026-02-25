A sorkatonaság bevezetése Európa munkaerőpiacán is súlyos gazdasági terheket okozna

Az egyre kedvezőtlenebb nemzetközi helyzet miatt egyre több ország gondolja újra, hogyan erősítse meg a haderejét. Egyes államokban visszahozták a kötelező katonai szolgálatot, míg máshol inkább a hivatásos katonákra építenek. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány átfogó vizsgálata szerint a sorkatonaság komoly gazdasági terheket okozhat, különösen ott, ahol amúgy is szűkös a munkaerő.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány a kötelező katonai szolgálat társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatását vizsgálta. Legfrissebb tanulmányukban öt uniós ország – Finnország, Lettország, Litvánia, Görögország és Ciprus – példáján keresztül elemezték a sorkatonaság társadalmi legitimációját és munkaerőpiaci következményeit.

A kutatás egyik központi megállapítása szerint a sorkatonaság rövid távon szinte minden vizsgált esetben negatív munkaerőpiaci hatással jár.

Mint írták, a katonai szolgálat hatására a 18–25 év közötti férfiak munkába állása késik, karrierindulásuk megszakad, és kieső munkatapasztalat keletkezik.

Habár a sorkatonaság fejleszthet olyan készségeket, mint a fegyelem, csapatmunka, és a vezetői kompetenciák, ezek gazdasági értéke nehezen számszerűsíthető, és nem feltétlenül ellensúlyozza a kieső jövedelmet és tapasztalatot.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a sorkatonaság összességében komoly terhet jelent a társadalom és a gazdaság számára, különösen akkor, ha a munkaerőpiac alapvetően is sérülékeny.

Megjegyezték, hogy a kötelező szolgálat ideje alatt a fiatalok nem dolgoznak, így kevesebb adót és járulékot fizetnek, később kezdenek el keresni és fogyasztani, valamint a tanulásuk és szakmai fejlődésük is lelassul.

Országonként eltérő gazdasági hatások

A kötelező katonai szolgálatnál jelentkezett negatív hatások akár országonként is eltérőek lehetnek. Példaként említik a szűk munkaerőpiaccal rendelkező, kisebb államokat – a balti országokat vagy Ciprust – amelyek esetében a fiatal munkaerő kiesése arányaiban nagyobb gazdasági terhet jelent. Ezzel szemben a magasabb munkanélküliséggel jellemezhető országban, mint Görögország, a sorkatonaság nem enyhíti érdemben a fiatalok munkanélküliségét, inkább csak késlelteti az életkezdést.