A fejét ütötték és rugdosták – megszólalt a Budapesten bántalmazott fideszes aktivista

A HírTV-nek nyilatkozott az a fideszes aktivista, akit a VI. kerületben ért politikai indíttatású bántalmazás nemrég.

Bocskai Csaba Tamás a HírTV-nek elmondta:

az orrán zúzódásokat szenvedett, míg a jobb arca be is lilult a támadás után.

Közlése szerint először egy plakátrongálóra figyelt fel, akitől megkérdezte, hogy miért vagdossa le a fideszes jelölt kampányanyagait a villanyoszlopokról. „Hajnali 5 óra körül egy barátommal találkoztam volna, amikor láttam, hogy valaki vagdossa le előttem a plakátokat” – mondta a Hír TV-nek, hozzátéve: a férfi rátámadt, miután számon kérte őt.

„A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött. Félelmetes volt. „Kétszer orrba ütött, és a földön megrúgott, majd arra is volt még ideje, hogy kiparodizáljon, ahogy ott feküdtem a földön” – nyilatkozta.

Bocskai Csaba Tamás azt is elmondta: „Megúsztam nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel, mondhatni szerencsém volt, hogy csak az öklét használta, és nem a sniccert. Az orrom megzúzódott, a kórházban készült látlelet is.” Mindemelett azt is közölte, hogy az eset miatt megalázva érezte magát, azonban nem ijedt meg és továbbra is dolgozni fog.

Kiemelt kép forrása: Youtube.com/Hír TV.