A belga külügyminiszter szerint gyorsan fogy a tagállamok türelme Magyarországgal szemben

Bírálta a belga és a német külügyminiszter szerdán, hogy Magyarország az Ukrajnának szánt kölcsön megvétózásával fenyeget.

Belga kollégájával, Maxime Prévot-val tartott közös berlini sajtótájékoztatóján Johann Wadephul német külügyminiszter emlékeztetett: „megdöbbent” a magyar kormány magatartása láttán, „amely elárulja a saját függetlenségért folytatott harcát”.

„Magyarországnak meg kell értenie, hogy a többi tagállam türelme nagyon gyorsan fogy”

– jelentette ki a belga külügyek irányítója.

Az Európai Unió az Ukrajna elleni háború kezdete, 2022. február 24. óta a huszadik szankciócsomag, valamint egy 90 milliárd eurós európai kölcsön elfogadására készül, hogy Ukrajna finanszírozni tudja a 2026. és 2027. évi katonai és pénzügyi szükségleteit.

Orbán Viktor miniszterelnök azonban blokkolja a két terv elfogadását, ha Kijev nem állítja helyre a kőolajszállítást a januárban orosz légicsapásokkal megrongált Barátság kőolajvezetéken – írta az AFP francia hírügynökség.

„Tisztában vagyunk azzal, milyen kényes időszakot jelenthetnek a választások”

– tette hozzá Maxime Prévot.

Hozzátette, hogy „vörös vonalnak tűnik számára, hogy a magyar kormányfő emiatt túszul ejti a háborúban álló Ukrajnának és a lakosságának a sorsát és szükségleteit”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki kedden látogatott Kijevbe, jelezte, hogy az EU „így vagy úgy” Kijev rendelkezésére bocsátja a hitelt.

Kiemelt kép: Maxime Prevot belga külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)