Vlagyimir Putyin orosz elnök az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsa előtt arról beszélt kedden, tudomást szereztek a Török és a Kék Áramlat felrobbantását célzó ukrán tervekről – írja az EurAsia Daily. Az orosz elnök szerint az ukránok akár nukleáris hasadóanyagot is felhasználhatnak a feltételezett robbantásoknál. Zelenszkij konkrét céldátumot követel Ukrajna uniós csatlakozásához. Lengyelországban is kimondták: azért nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, mert Zelenszkij így akar beavatkozni a magyar választásokba. A hirado.hu frissülő hírfolyama az orosz–ukrán háború eseményeiről.

Vlagyimir Putyin: Az ukránoknak terveik vannak a Török és a Kék Áramlat felrobbantására, nukleáris hasadóanyagot is használhatnak a támadáshoz

Az Oroszország elleni harcban az ellenség nem vet meg semmilyen eszközt sem, információink vannak nukleáris hasadóanyag átszállításának lehetőségéről és a Fekete-tenger alatt futó földgázvezetékek felrobbantásának megszervezéséről – erről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök az FSZB igazgatótanácsa előtt február 24-én, kedden az EurAsia Daily szerint. „Az ellenség nem vet meg semmilyen eszközt. Nos, a médiájuk valószínűleg már elkezdte (sejtetni – a szerk.) azokat kísérleteket vagy szándékokat, miszerint akár valamilyen nukleáris komponenst is felhasználjanak, azonban valószínűleg azt is tudják, hogy ez hogyan végződhet.”

„Most már érkeztek hozzánk műveleti információk is, ezek ma már a médiában is megjelenhetnek, valószínűleg már meg is jelentek. (…) A Fekete-tenger alatt található gázrendszereink lehetséges felrobbanásáról beszélünk”

– fejtette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az FSZB vezetőségi konferenciáján ezenfelül számos más kérdésben is kifejtette álláspontját Vlagyimir Putyin orosz elnök. Elmondása szerint a nemzetközi helyzet egyre bonyolultabb, a világ számos régiójában élesen súlyosbodnak a meglévő konfliktusok. Figyelmeztetett,

Oroszország ellenfelei mindent megtesznek, hogy megtörjék azt, amit a tárgyalási pályán elértek.

Emlékeztetett, 2025-ben Oroszországban megnőtt a terrorizmushoz köthető bűncselekmények száma, ez igaz az információs térre is, ahol külföldi hírszerző szervek követnek el több különböző, ehhez hasonló bűncselekményeket. Elmondása szerint az ellenség nem tudott stratégiai vereséget mérni Oroszországnak a csatatéren, ezért egyéni és tömeges terrortámadásokra rendezkedett be a városok elleni légitámadásokkal, az infrastruktúra szabotálásával, valamint az állami és katonai hatóságok képviselői elleni kísérletekkel. Rámutatott,

ezért az FSZB részéről maximális koncentrációt követel meg a különleges műveletek végrehajtása során.

Az orosz elnök szerint az FSZB-nek a többi rendvédelmi szervvel együttműködve szükséges növelni kapacitásait a védelmi minisztérium tisztviselőinek, valamint a katonai-ipari komplexum képviselőinek, a kormányzati tisztviselők és az oktatásban, valamint többi a társadalmi szférában és a határvidékeken dolgozók védelme érdekében. Vlagyimir Putyin szerint különös figyelmet kell fordítani az orosz törvényhozás és a többi hatóság tisztviselőinek választásának biztonságának biztosítására. Az orosz elnök által említett, a Török és Kék Áramlat elleni lehetséges, nukleáris hasadóanyagot is magába foglaló merényletekkel kapcsolatban érdemes felidézni, miszerint az orosz külső hírszerzés (SZVR) információi szerint

Nagy-Britannia és Franciaország titokban azon dolgozik, hogy Ukrajnának nukleáris fegyvert szállítson, miközben azt úgy próbálnák bemutatni, mintha Kijev saját fejlesztése lenne.

Az SZVR által ismertetett dokumentum szerint titokban európai alkatrészeket, berendezéseket és technológiákat juttatnának Ukrajnába, és felmerült a francia TN75 típusú, tengeralattjáróról indítható kis méretű nukleáris robbanófej átadásának lehetősége is. Tavaly az ukrán külügyminiszter volt vezetője, Vladimir Ogrizko már jelezte, hogy Ukrajnának megvannak a feltételei a nukleáris fegyver előállítására. Ezt megelőzően Oroszország több nyilatkozatban is a közelgő ukrán atombomba-támadás veszélyére figyelmeztetett.

Orbán Viktor: Az ukránok azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen, és 1000 forintos benzinár

Az ukránok azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár. Azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányunkat, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra – ezt írta kedden Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette: ez nem fog menni, a tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot.

Orbán Viktor levele António Costának: Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni

Lengyelországban is kimondták: azért nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, mert Zelenszkij így akar beavatkozni a magyar választásokba Az ukrajnai kőolajtranzit leállása egy olyan politikai művelet lehet Brüsszel és Kijev részéről, amellyel a cél Orbán Viktor választási győzelmének megakadályozása – jelentette ki kedden Jacek Saryusz-Wolski, a lengyel államfő külpolitikai tanácsadója a Radio Wnet konzervatív rádiónak adott interjúban.

Zelenszkij konkrét céldátumot követel Ukrajna uniós csatlakozásához

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új szintre emelte diplomáciai követeléseit: nemcsak fegyvereket és biztonsági garanciákat kér, hanem konkrét közeli céldátumot is Ukrajna európai uniós csatlakozására. Az ukrán elnök a Financial Timesnak adott interjúban egyértelművé tette: Kijev számára az EU-tagság kérdése már nem elvi ügy, hanem időhöz kötött stratégiai cél, amelynek szerinte akár már 2027-ben meg kellene valósulnia.

Dmitrij Medvegyev nukleáris csapással fenyegette meg a Nyugatot és Ukrajnát

A Strana Today beszámolója szerint az orosz biztonsági tanács (SCR) alelnöke, nukleáris csapással fenyegette meg Ukrajnát, Nagy-Britanniát és Franciaországot, azt követően, hogy az a vád érte a francia és a brit kormányt, hogy nukleáris fegyvereket akarnak átadni Ukrajnának.

A korábban az orosz államfői és kormányfői posztot egyaránt betöltő Dmitrij Medvegyev szerint ez

nukleáris fegyverek közvetlen átadását jelentené egy háborúban álló ország számára.

Medvegyev úgy nyilatkozott:

„Kétség sem férhet hozzá, hogy egy ilyen esemény során Oroszországnak bármilyen fegyvert, beleértve nem stratégiai nukleáris fegyvereket is, olyan ukrajnai célpontok ellen kell használnia, amelyek veszélyt jelentenek Oroszországra, ”

emellett pedig

„ha szükséges, olyan beszállító országok ellen is be kellene vetni ezeket, amelyek egy orosz nukleáris konfliktusban bűnrészessé válnak”.

„Ez az a szimmetrikus válasz, amelyhez az Orosz Föderációnak joga van ”– hangsúlyozta Medvegyev.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke (Fotó: MTI/AP/Szputnyik pool/Oleg Molcsanov)

Több mint 130 drónnal támadták Ukrajnát február 24-ére virradóra az oroszok

Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával és 133 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a csapásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak a lakosság körében – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok, számolt be erről az MTI.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 111 drónt hatástalanított, azonban 16 helyszínen 19 drón és a megszállt Krím félszigetről elindított Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – tette közzé a légierő parancsnoksága a hivatalos Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Február 24-én éjjel az orosz hadsereg legalább nyolc csapást mért Zaporizzsjára, öt civil, köztük egy gyerek megsebesült, a támadásban megrongálódott egy többlakásos épület, valamint egy infrastrukturális létesítmény is – jelentette Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Az állami katasztrófavédelmi szolgálat közleménye szerint az egyik helyszínen egy kilencemeletes épület melletti ipari létesítményt ért találat, amelynek következtében a környező házak is megrongálódtak. Egy másik találatot egy lakótelep mellett fekvő nyílt területen regisztráltak, öt többszintes lakóházban és az ott parkoló gépkocsikban keletkeztek károk.

Az orosz csapatok drónokkal és irányított légibombával támadták Dnyipropetrovszk megye három járását, egy ember meghalt a légicsapásokban, családi házak rongálódtak meg – közölte Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Nagy erejű robbanás rázta meg Dnyipro egyik rendőrségi épületét, terrortámadásra gyanakszanak a hatóságok

Hétfő este robbanás történt Dnyipro egyik rendőrségi épületénél, nem sokkal azután, hogy Mikolajivban is volt egy támadás, amit terrortámadásként értékeltek a hatóság. Az ügyészségi közlés szerint egy improvizált robbanószerkezet robbant fel. A történteknek áldozata nem volt, azonban a robbanás az ablakokban, a bútorokban és a számítógépes berendezésekben is kárt okozott. A rendvédelmi szervek még vizsgálják az eset körülményeit – olvasható az Unian ukrán hírügynökség oldalán.

Elzárkóztak az ukránok, hiába kérte Szlovákia, hogy szakemberek ellenőrizhessék a Barátság kőolajvezeték állapotát

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint Pozsony nem kapott tájékoztatást Kijevtől arról, hogy az orosz hadsereg csapása milyen károkat okozott a Barátság vezetéken – közölte a ZN.UA ukrán hírportál. A tárcavezető hozzátette:

az ukrán fél nem teszi lehetővé, hogy a szlovák szakemberek a helyszínre utazzanak és megvizsgálják a történteket.

Moszkva nem kapott választ Kijevtől a területi kérdés ügyében – jelentette ki Dmitrij Medvegyev

Az orosz fél ismertette álláspontját minden kulcsfontosságú kérdésben az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon, beleértve a területi kérdést és a leszerelés paramétereit is, de ezekre még nem kapott választ – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, amikor hétfőn egy drónalakulat katonáival találkozott.

Üzent az ukrán külügyminiszter: Magyarország és Szlovákia ne Kijevnek, hanem a Kremlnek küldjön ultimátumot

Magyarország és Szlovákia ultimátumait a Kremlnek kellene címezni – írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon hétfőn.

Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia ellenében – figyelmeztetett Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a találkozón két „sokkoló” dolog is kiderült: az egyik, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas azt akarja, hogy Magyarország és Szlovákia katonákat küldjön Ukrajnába, a másik pedig hogy Kijev valóban összejátszik Brüsszellel a kőolajszállítás blokkolását illetően.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vjacseszlav Prokofjev)