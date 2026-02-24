Válaszcsapásként ír a Barátság vezeték megtámadásáról az ukrán sajtó, amiért Magyarország blokkolja a 90 milliárdos hadikölcsönt az olajszállítás leállítása miatt

Az ukrán sajtó szerint Kijev azért intézett támadást Oroszország területén a Barátság kőolajvezeték ellen, mert ezzel adott választ a magyar kormány azon kijelentésére, miszerint blokkol egy 90 milliárd eurós EU-hitelt, és leállítja az áramszolgáltatást Ukrajnának, amíg újra nem indul az olajszállítás a vezetéken keresztül. A beszámoló szerint ezzel szemben Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban határozottan ukránbarát, az ellenzék vezetője Ukrajna nagyobb katonai segélyét, és Oroszország elleni szankciók bővítését szorgalmazza.

Ukrajna a magyar kormánynak adott választ azzal, hogy hétfőn felrobbantott egy szivattyúállomást, amely fontos létesítménye a Kelet-Közép Európát energiahordozóval ellátó Barátság (Druzsba) kőolajvezetéknek – erről írt az ukrán sajtó. A Kyiv Post beszámolója szerint az ukránok azt követően intéztek dróntámadást a Tatárföld régióban, az orosz-ukrán határtól több mint 1200 kilométerre található létesítmény ellen, hogy Magyarország bejelentette: egészen addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelt és leállítja az áramszolgáltatást Ukrajnának, amíg újra nem indul a kőolajszállítás a vezetéken keresztül.

Mint ismert, a szállítás Magyarország és Szlovákia felé január 27. óta szünetel a Barátság kőolajvezetéken, amikor Kijev közlése szerint egy orosz drón eltalálta a vezetéket Nyugat-Ukrajna területén, ám a magyar kormány álláspontja szerint jelenleg a kőolajvezeték egésze üzemképes, ami azt jelenti, hogy továbbra is kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása, és ha igen, mikor.

Hétfő délután az ukrán hírportál is beszámolt arról, hogy

aznap a hajnali órákban ukrán nagy hatótávolságú, úgynevezett kamikaze drónok intéztek támadást a Kaleykino olajszivattyú-állomás ellen Almetjevszk városa közelében, felgyújtva azt, és leállítva egy kritikus tranzit csomópont működését a kőolajszállító csővezetékrendszerben, amely az orosz nyersolaj fő szállítási útvonala Magyarország és Szlovákia irányába

Az ukrajnai Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek (USF) operátorai által indított több mint 35 repülőgépből álló kontingens azt követően mért csapást csapást, hogy mintegy 1500 kilométeren keresztül repült át az orosz légtéren. A támadást követően keletkezett tüzek miatt, száz méter magas fekete füst keletkezett.

A támadást az orosz védelmi minisztérium is megerősítette.

A tudósítás kitért arra is, hogy az ukrán vezérkar egy Telegram bejegyzésben vállalta a felelősséget a támadásért, ahol Kaleykinót Oroszország egyik kulcsfontosságú olajszivattyúzó állomásaként jellemezte.

Az ukrán fegyveres erők (AFU) egy közleményben úgy fogalmazott, hogy „most már számíthatunk Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök nyafogására”. Ebből a kijelentésből kiindulva is írt arról az ukrán sajtó, hogy a Barátság kőolajvezetékre ukránok általi blokkolására adott magyar és szlovák válaszlépések miatt következett be a tatárföldi létesítmény elleni ukrán támadás.

A Kyiv Post a cikkben arra is kitért, hogy – miközben Orbán Viktort és a Fideszt szélsőjobboldalinak és populistának bélyegzi, szerintük Magyar Péter Tisza Pártja a felmérések szerint több százalékponttal megelőzi a kormánypártokat és Magyar Péter álláspontja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban határozottan ukránbarát, Ukrajna nagyobb katonai segélyét és Oroszország elleni szankciók bővítését szorgalmazza.

Előzőleg a hirado.hu is beszámolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentésével kapcsolatban arról, hogy Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos európai uniós döntéseket, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony energiaellátásának biztonsága nem lehet politikai viták tárgya. Mint mondta, Magyarország álláspontja szerint az Európai Bizottságnak fel kell lépnie annak érdekében, hogy a szállítás mielőbb újrainduljon.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas javaslatot tett arra, hogy a tagállamok katonai szerepvállalását is megvizsgálják Ukrajna támogatásában, amit Magyarország elutasít.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna nem adott kielégítő tájékoztatást a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és akadályozza a helyszíni vizsgálatokat. Hozzátette: Magyarország a jövőben is minden olyan lépést megvétóz, amely veszélyezteti az ország energiaellátását.

Budapest álláspontja szerint a kérdés rendezéséig nem támogatják sem az újabb szankciós csomagot, sem az Ukrajnának szánt további pénzügyi segítséget.

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)