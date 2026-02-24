Vádat emeltek egy 20 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint megölte a barátnője édesanyját

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 20 éves férfival szemben, aki a vád szerint előre kitervelten és különösen kegyetlen módon végzett volt barátnője édesanyjával.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a férfi és barátnője még kiskorúakként lettek egy pár, azonban kapcsolatuk rendszeres veszekedésekkel volt terhelt, többször szakítottak, majd kibékültek.

Hozzátették, hogy 2024. október 31-én a német-holland határ melletti Wegberg városába utaztak Amszterdamból, ahol a férfi mint hivatásos futballista szálláshelye volt.

A szálláson olyan súlyos nézeteltérésük támadt, hogy szakítottak, és a lány az édesanyját hívta fel, hogy vigye őt haza. A gyanú szerint a férfi bántalmazta az ekkor még kiskorú barátnőjét. Édesanyja a férjével együtt elment a lányáért és autóval hazahozta

– írták.

A vádlott hazarepült, majd 2024. november 2-án azt mondta családjának, hogy Visegrádra utazik pár napra, de ehelyett magához vett egy konyhakést, és Budapestre ment, ahol két szobát is kibérelt, majd az egyikben megszállt.

Azt közölték: a fővárosban női ruhákat, parókát és egy széles karimájú női kalapot is vásárolt, azokat a szállásán tartotta. Napközben járt a volt barátnője és édesanyja otthonánál, ahova a kora esti órákban visszatért. Ekkor magával vitte a kést, és a bejárathoz közeli fás-bokros részen várakozott. Az volt a célja, hogy vagy volt barátnőjét vagy édesanyját megöli. Az édesanya hazaért gépkocsival, előtte épp a rendőrségen volt, hogy feljelentést tegyen a vádlottal szemben a külföldön történtek miatt. A lesben álló meglátta és a garázsbejáróhoz futott, majd rátámadt az autóban ülő sértettre. A támadó kitartóan bántalmazta a késsel a sértettet, aki a helyszínen életét vesztette.

A vádlott ezután elmenekült, az okmányait eldobta, a kést az I. kerületben, sűrű növényzetbe rejtette el. A rendőrség azonosította az elkövetőt és nagy erőkkel kezdte keresni, majd másnap, Kisteleken fogták el. A Fővárosi Főügyészség az indítványa alapján letartóztatásban lévő vádlottat előre kitervelten, és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában.

A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a férfit határozott ideig tartó fegyházbüntetésre, emellett állapítsa meg, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Életfogytig tartó büntetés indítványozására azért nincs lehetőség, mert a férfi az elkövetéskor nem töltötte be a büntető törvénykönyv által megkívánt 20. életévét

– áll a közleményben.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: police.hu)