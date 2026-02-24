Üres kézzel érkezett Kijevbe Ursula Von der Leyen a háború kitörésének évfordulójára – a magyar blokk miatt nem kapja meg Ukrajna a 90 milliárdos csomagot

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarország addig blokkolja az Európai Unió által Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hadikölcsönt, amíg az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra — jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Mátészalkán a minisztérium közlése szerint.
A hirado.hu is beszámolt írt arról, január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást, a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat, amivel a Kreml is egyetértett.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a vezeték leállítása az ukránok részéről egyértelmű politikai zsarolásnak tekinthető Magyarországgal szemben. A tárcavezető ennek nyomán jelentette be az Ukrajnába irányuló dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez később Szlovákia is csatlakozott, és aminek következtében rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport számára. A két ország figyelmeztetett arra is, hogy a jelenlegi lépések akár további energetikai intézkedésekkel bővülhetnek, ha a helyzet nem rendeződik.
90 milliárd eurós csomag Ukrajnának
A 90 milliárd eurós csomagot — amely a decemberben született uniós megállapodás része — az Európai Unió egy nagy volumenű pénzügyi támogatásaként tervezi Ukrajna számára, amelyet az európai közös költségvetésből biztosítanának.
A döntés azonban egyhangú EU‑döntést igényel, és mivel Magyarország vétót jelentett, a csomag nem léphet hatályba.
A magyar kormány álláspontja
Szijjártó Péter kiemelt, hogy Magyarország nem enged a zsarolásnak:
„Mi nem engedünk ennek a zsarolásnak, nem támogatjuk Ukrajna háborúját, nem fizetünk az ukránoknak a háborúért, nem engedjük a magyar emberek pénzét elküldeni Ukrajnába, és nem engedjük, hogy megemeljék a benzinárat Magyarországon”
— fogalmazott a tárcavezető.
Hozzátette: amíg a Barátság vezetéken nem folyik újra kőolaj Magyarország felé, Ukrajna nem juthat hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz.
A Barátság olajvezeték helyzete
A Barátság olajvezeték január 27‑e óta nem szállít olajat Magyarországra és Szlovákiába — ezt megelőzően egy orosz dróncsapás sértette meg a vezetéket Ukrajna területén. Ukrajna szerint a vezeték sérülése miatt állt le a tranzit, míg a magyar és szlovák kormány azt állítja, hogy műszaki akadály nem áll fenn, és az ukrán fél szándékosan késlelteti az újraindítást.
További magyar lépések az energetikai vitában
A magyar kormány bejelentette továbbá, hogy felfüggesztette az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat. Ezt a lépést később Szlovákia is követte, mint válaszintézkedést.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón megerősítette: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, és a stratégiai tartalékok elegendőek. Emellett a Mol alternatív olajszállítmányokat rendelt Horvátországon keresztül, amelyek március elején érkezhetnek meg.
Orbán Viktor: Zelenszkij nyíltan beavatkozott a magyar választásokba
A miniszterelnök korábban kijelentette: azzal, hogy Ukrajna leállította az orosz kőolaj áramlását a Barátság vezetéken keresztül, Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba. Véleménye szerint mindezt azért tették, hogy zűrzavart keltsenek, és ezzel elősegítsék céljukat: bármi áron egy ukránpárti kormány kerüljön hatalomra Magyarországon. „Most képzeljék el azt a választási kampányt, ahol azzal kell szembenéznem, hogy hirtelen ezer forint a benzin ára, vagy megduplázódik a rezsiköltség” – fogalmazott Orbán Viktor, aki egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyarország ki fogja védeni ezt a támadást.
Kiemelt kép: Ursula Von der Leyen (Fotó: ukrinform.net)