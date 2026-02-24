Üres kézzel érkezett Kijevbe Ursula Von der Leyen a háború kitörésének évfordulójára – a magyar blokk miatt nem kapja meg Ukrajna a 90 milliárdos csomagot

Amikor az EU vezetői, Ursula von der Leyen és António Costa kedden Kijevbe látogatnak az emléknap alkalmából csak részvétüket tudják kifejezni. Pont négy évvel azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, az EU friss szankciókkal és 90 milliárd eurós kölcsönnel akarta támogatni Kijevet, de Magyarország megakadályozta ezt – közölte a Politico .

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarország addig blokkolja az Európai Unió által Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hadikölcsönt, amíg az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra — jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Mátészalkán a minisztérium közlése szerint.

A hirado.hu is beszámolt írt arról, január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást, a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat, amivel a Kreml is egyetértett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a vezeték leállítása az ukránok részéről egyértelmű politikai zsarolásnak tekinthető Magyarországgal szemben. A tárcavezető ennek nyomán jelentette be az Ukrajnába irányuló dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez később Szlovákia is csatlakozott, és aminek következtében rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport számára. A két ország figyelmeztetett arra is, hogy a jelenlegi lépések akár további energetikai intézkedésekkel bővülhetnek, ha a helyzet nem rendeződik.

90 milliárd eurós csomag Ukrajnának

A 90 milliárd eurós csomagot — amely a decemberben született uniós megállapodás része — az Európai Unió egy nagy volumenű pénzügyi támogatásaként tervezi Ukrajna számára, amelyet az európai közös költségvetésből biztosítanának.

A döntés azonban egyhangú EU‑döntést igényel, és mivel Magyarország vétót jelentett, a csomag nem léphet hatályba.

Kapcsolódó tartalom Jóváhagyta az Európai Parlament a 90 milliárd eurós hitelcsomagot Ukrajnának Az Európai Parlament szerdán sürgősségi eljárásban elfogadta a jogszabálycsomagot.

A magyar kormány álláspontja

Szijjártó Péter kiemelt, hogy Magyarország nem enged a zsarolásnak:

„Mi nem engedünk ennek a zsarolásnak, nem támogatjuk Ukrajna háborúját, nem fizetünk az ukránoknak a háborúért, nem engedjük a magyar emberek pénzét elküldeni Ukrajnába, és nem engedjük, hogy megemeljék a benzinárat Magyarországon”

— fogalmazott a tárcavezető.

Hozzátette: amíg a Barátság vezetéken nem folyik újra kőolaj Magyarország felé, Ukrajna nem juthat hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz.

A Barátság olajvezeték helyzete

A Barátság olajvezeték január 27‑e óta nem szállít olajat Magyarországra és Szlovákiába — ezt megelőzően egy orosz dróncsapás sértette meg a vezetéket Ukrajna területén. Ukrajna szerint a vezeték sérülése miatt állt le a tranzit, míg a magyar és szlovák kormány azt állítja, hogy műszaki akadály nem áll fenn, és az ukrán fél szándékosan késlelteti az újraindítást.

További magyar lépések az energetikai vitában

A magyar kormány bejelentette továbbá, hogy felfüggesztette az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat. Ezt a lépést később Szlovákia is követte, mint válaszintézkedést.

Kapcsolódó tartalom Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag szállítását – közölte Szijjártó Péter

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón megerősítette: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, és a stratégiai tartalékok elegendőek. Emellett a Mol alternatív olajszállítmányokat rendelt Horvátországon keresztül, amelyek március elején érkezhetnek meg.

Orbán Viktor: Zelenszkij nyíltan beavatkozott a magyar választásokba

A miniszterelnök korábban kijelentette: azzal, hogy Ukrajna leállította az orosz kőolaj áramlását a Barátság vezetéken keresztül, Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba. Véleménye szerint mindezt azért tették, hogy zűrzavart keltsenek, és ezzel elősegítsék céljukat: bármi áron egy ukránpárti kormány kerüljön hatalomra Magyarországon. „Most képzeljék el azt a választási kampányt, ahol azzal kell szembenéznem, hogy hirtelen ezer forint a benzin ára, vagy megduplázódik a rezsiköltség” – fogalmazott Orbán Viktor, aki egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyarország ki fogja védeni ezt a támadást.

Kiemelt kép: Ursula Von der Leyen (Fotó: ukrinform.net)