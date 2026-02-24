„Ukrajna energia vészhelyzetet teremt Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges” – Orbán Viktor válaszolt az Európai Tanács elnökének

Tovább éleződik a konfliktus Brüsszel és Budapest között az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel miatt. António Costa uniós döntések betartására hivatkozva felszólította a magyar kormányt, hogy ne vétózza tovább az Ukrajnának szánt 90 milliós hitelt, Orbán Viktor azonban válaszlevelében tájékoztatta az Európai Tanács elnökét, hogy ez addig nem lehetséges, amíg Kijev politikai döntésből energia vészhelyzetet teremt Magyarországon.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa hétfőn, amikor Ukrajnába utazott, hogy megemlékezzen az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulójáról, arra kérte a magyar kormányt, hogy „járjon el a december 18-i közös döntésünkkel összhangban, és oldja fel a 90 milliárd eurós Ukrajnát támogató hitel végrehajtásának blokkolását.” Costa figyelmeztette Orbánt, hogy ha nem tartja magát a december 18-i döntéshez, az „a lojális együttműködés elvének megsértését jelentené” az EU-tagállamok között, és kijelentette, hogy „egyetlen tagállam sem áshatja alá a közösen hozott európai tanácsi döntések hitelességét” – írja a Politico.

Orbán Viktor még aznap válaszlevelében jelezte, hogy továbbra is ellenzi a pénzek átutalását, és azzal vádolta Kijevet, hogy lassítja a Barátság kőolajvezeték helyreállítását. „Nincsenek technikai akadályai annak, hogy újraindítsák az olajszállítást a Barátság vezetéken Magyarországra. Csak Ukrajna politikai döntésére van szükség” – írta a magyar miniszterelnök, ragaszkodva ahhoz, hogy ő „az EU egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb” vezetője. Hozzátette: Magyarország vétóját az új körülmények indokolták.

„Ön is látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet én személy szerint nem helyeslek, majd Ukrajna energia vészhelyzetet teremt Magyarországon, és ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges.”

„Nem vagyok abban a helyzetben, hogy bármilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogassak, amíg vissza nem térnek a normalitáshoz” – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor még korábban kijelentette: Zelenszkij azzal a döntésével, hogy leállítja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül, beavatkozott a magyar választásokba. A miniszterelnök állítása szerint az ukránok ugyanis azt akarják, hogy április 12-e előtt üzemanyaghiány legyen Magyarországon.

Costa – aki kedden az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel együtt utazott Ukrajnába – levelében azt írta, továbbra is „teljes mértékben elkötelezett” minden uniós ország energiabiztonsága mellett, és jelezte, hogy fel fogja vetni a Barátság vezeték ügyét Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Orbán Viktor levele António Costának (Kép forrása: Politico)

Ukrajna akadályozza a Barátság vezeték vizsgálatát

Előzőleg a hirado.hu is beszámolt arról, hogy az Európai Parlament február elején sürgősségi eljárásban elfogadta azt a jogszabálycsomagot, amely 90 milliárd euró összegű uniós hitel biztosítását teszi lehetővé Ukrajna számára a 2026-2027-es időszakra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos európai uniós döntéseket, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken – melyen keresztül – az ukrán állásponttal szemben, mely szerint orosz támadás rongálta meg a vezetéket – Magyarország és Szlovákia állítja, hogy politikai döntés miatt nem érkezik kőolaj.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony energiaellátásának biztonsága nem lehet politikai viták tárgya. Mint mondta, Magyarország álláspontja szerint az Európai Bizottságnak fel kell lépnie annak érdekében, hogy a szállítás mielőbb újrainduljon.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas javaslatot tett arra, hogy a tagállamok katonai szerepvállalását is megvizsgálják Ukrajna támogatásában, amit Magyarország elutasít.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna nem adott kielégítő tájékoztatást a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és akadályozza a helyszíni vizsgálatokat. Hozzátette: Magyarország a jövőben is minden olyan lépést megvétóz, amely veszélyezteti az ország energiaellátását.

Ugyanerről számolt be a szlovák külügyminiszter is az uniós külügyminiszterek zárt ülésén. Mint mondta, Szlovákia vizsgálatot sürget a Barátság kőolajvezetéket ért károk ügyében, és azt állítja, hogy Ukrajna nem engedi a szlovák szakértőket a támadás helyszínére.

Budapest álláspontja szerint a kérdés rendezéséig nem támogatják sem az újabb szankciós csomagot, sem az Ukrajnának szánt további pénzügyi segítséget.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón Washingtonban 2026. február 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)