Törvényben akarja betiltani az orosz olaj szállítást a Barátság vezetéken keresztül az ukrán képviselő

Törvénybe foglalná orosz olaj Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállítási tilalmát Irina Gerascsenko ukrán képviselő, a politikus erről bejegyzést is megosztott közösségi oldalán. Kedd reggel Orbán Viktor miniszterelnök arról írt Facebook-oldalán, az ukránok azt akarják, hogy a választások előtti hetekben üzemanyaghiány legyen Magyarországon.

A képviselő azt írta: már benyújtották az erről szóló törvénytervezetet. „A legegyszerűbb és legostobább dolog az, hogy Orbánt kövérnek nevezik, miközben 2019 óta lehetővé teszik Moszkvának, hogy kedvező áron szállítson olajat a csatlósainak. Jelenleg az olajrubelek finanszírozzák a háborút, ideje ezt megállítani, és frakciónk már benyújtotta az erről szóló határozatot” – írta Irina Gerascsenko a Facebookon.

Kedd reggel Orbán Viktor miniszterelnök arról írt Facebook-oldalán, hogy az ukránok azt akarják, hogy a választások előtti hetekben üzemanyaghiány legyen Magyarországon, amelyhez 1000 forintos benzinár párosulna. Véleménye szerint Kijev ezt azért csinálja, hogy megbuktassa a magyar kormányt, és kicserélje azt

„egy Kijevnek kedves helytartóra”.

Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállítottuk, és nem szavazunk meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez” – fogalmazott a miniszterelnök

Ahogy erről a hirado.hu beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos európai uniós döntéseket, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony energiaellátásának biztonsága nem lehet politikai viták tárgya. Mint mondta, Magyarország álláspontja szerint az Európai Bizottságnak fel kell lépnie annak érdekében, hogy a szállítás mielőbb újrainduljon.

Kiemelt kép: A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)