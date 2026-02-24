Titkos atomfegyver-szállítmányt készít elő Ukrajnának Nagy-Britannia és Franciaország – jelentette az orosz hírszerzés

Az SZVR szerint Nagy-Britannia és Franciaország azért fontolhat ilyen lépéseket, mert rájöttek, hogy a háború Ukrajnában úgy alakul, hogy a nyugati országok nem tudják elérni a kívánt győzelmet Oroszország felett csak az ukrán hadsereg segítségével – közölte a Strana ukrán hírportál.
A dokumentum szerint titokban európai alkatrészeket, berendezéseket és technológiákat juttatnának Ukrajnába, és felmerült a francia TN75 típusú, tengeralattjáróról indítható kis méretű nukleáris robbanófej lehetősége is.
Az SZVR szerint a nyugati vezetők azt szeretnék, hogy a fegyver megjelenése Ukrajnánál úgy tűnjön, mintha az ország saját fejlesztése lenne, mivel a valódi átadás sértené a nukleáris fegyverek terjedését tiltó szerződést.
Az orosz hírszerzés szerint azonban minden titok előbb-utóbb kiderül, és sok brit és francia szakember is felismeri az ilyen – megfogalmazásuk szerint – felelőtlen lépések veszélyét a világ számára.
Orosz reakció és nemzetközi felvetések
Az orosz szenátorok az SZVR állítása nyomán az Egyesült Királyság és Franciaország parlamentjeiben vizsgálatot sürgetnek, továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsát, az IAEA-t és a Nukleáris Fegyverek Terjedését Ellenőrző Szerződés felülvizsgálati konferenciáját is független vizsgálatra kérték.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte: Oroszország hivatalosan is fel fogja vetni a két ország felelősségét az ukrajnai tárgyalásokon. „Párizs és Nagy-Britannia szándéka, hogy Ukrajnának nukleáris bombát adjanak, nemzetközi jogot sért. Ezt figyelembe veszi Oroszország az ukrajnai tárgyalások során” – mondta Dmitrij Peszkov.
Tavaly az ukrán külügyminiszter volt vezetője, Vladimír Ogrizko már jelezte, hogy Ukrajnának megvannak a feltételei a nukleáris fegyver előállítására. Ezt megelőzően Oroszország több nyilatkozatban is a közelgő ukrán atombomba támadás veszélyére figyelmeztetett.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Vatican News)