Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) szerint Nagy-Britannia és Franciaország titokban dolgozik azon, hogy Ukrajnának nukleáris fegyvert szállítson, miközben azt úgy próbálnák bemutatni, mintha Kijev saját fejlesztése lenne.

Az SZVR szerint Nagy-Britannia és Franciaország azért fontolhat ilyen lépéseket, mert rájöttek, hogy a háború Ukrajnában úgy alakul, hogy a nyugati országok nem tudják elérni a kívánt győzelmet Oroszország felett csak az ukrán hadsereg segítségével – közölte a Strana ukrán hírportál.

A dokumentum szerint titokban európai alkatrészeket, berendezéseket és technológiákat juttatnának Ukrajnába, és felmerült a francia TN75 típusú, tengeralattjáróról indítható kis méretű nukleáris robbanófej lehetősége is.

Az SZVR szerint a nyugati vezetők azt szeretnék, hogy a fegyver megjelenése Ukrajnánál úgy tűnjön, mintha az ország saját fejlesztése lenne, mivel a valódi átadás sértené a nukleáris fegyverek terjedését tiltó szerződést.

Az orosz hírszerzés szerint azonban minden titok előbb-utóbb kiderül, és sok brit és francia szakember is felismeri az ilyen – megfogalmazásuk szerint – felelőtlen lépések veszélyét a világ számára.

Orosz reakció és nemzetközi felvetések

Az orosz szenátorok az SZVR állítása nyomán az Egyesült Királyság és Franciaország parlamentjeiben vizsgálatot sürgetnek, továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsát, az IAEA-t és a Nukleáris Fegyverek Terjedését Ellenőrző Szerződés felülvizsgálati konferenciáját is független vizsgálatra kérték.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte: Oroszország hivatalosan is fel fogja vetni a két ország felelősségét az ukrajnai tárgyalásokon. „Párizs és Nagy-Britannia szándéka, hogy Ukrajnának nukleáris bombát adjanak, nemzetközi jogot sért. Ezt figyelembe veszi Oroszország az ukrajnai tárgyalások során” – mondta Dmitrij Peszkov.

Tavaly az ukrán külügyminiszter volt vezetője, Vladimír Ogrizko már jelezte, hogy Ukrajnának megvannak a feltételei a nukleáris fegyver előállítására. Ezt megelőzően Oroszország több nyilatkozatban is a közelgő ukrán atombomba támadás veszélyére figyelmeztetett.

