Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia a végsőkig ellenáll az ukrán zsarolásnak

Magyarország és Szlovákia a végsőkig ellenáll az ukrán zsarolásnak – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Ukrajna „politikai zsarolást követ el” Magyarországgal és Szlovákiával szemben, a kijevi vezetés azt hazudja, hogy a Barátság vezeték sérülése miatt nem tudják újraindítani a kőolajszállítást, miközben az igazság ezzel szemben az, hogy a vezetéknek semmi baja nincsen.

„Az ukránok olajellátási válságot akarnak okozni nálunk… de mi sem most jöttünk le a falvédőről. A szlovák kormánnyal közösen megvédjük magunkat. A tartalékok felszabadításáról meghoztuk a szükséges döntéseket, a Mol pedig megrendelte a szükséges mennyiségeket a tengeri útvonalon” – hangsúlyozta.

„Megerősítettük, hogy mindvégig kitartunk egymás mellett, s arról is biztosítottam Denisa Saková szlovák energiaminisztert, hogy mindaddig, amíg az ukránok szórakoznak velünk, mi blokkolunk minden olyan brüsszeli döntést, amelyek az ukránok érdekeit szolgálnák” – tette hozzá.

