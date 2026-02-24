Szijjártó Péter állami kitüntetést adott át Robert Palladinónak, a budapesti amerikai nagykövetség volt ügyvivőjének

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért állami kitüntetést adott át Robert Palladinónak, a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivőjének kedden Washingtonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést adott át Robert Palladinónak, a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivőjének, méltató beszédében pedig kiemelte, hogy a kétoldalú kapcsolatokban Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be, ez azonban nem kezdődhetett volna meg ilyen olajozottan a külképviselet volt ideiglenes vezetője nélkül, aki már az első perctől sokat tett az együttműködés javításáért.

Aláhúzta, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amelyben semmi sem lesz olyan, mint volt, és ennek kulcsszereplője az amerikai elnök.

„A régi globális rend korábbi elemei – a nemzetközi szervezetek, társulások, normák – elveszítik jelentőségüket, hiszen az elmúlt évtizedben alapvetően kudarcot vallottak. Ezek helyett a nemzetközi együttműködés alapját a kormányközi együttműködés, a személyes kapcsolatok és a barátságok fogják képezni” – mondta.

„Milyen fantasztikus egybeesés, hogy ennek az új világrendnek a kialakulása egy teljesen új aranykor kezdetével esik egybe a magyar-amerikai kapcsolatokban. Nyilvánvaló, hogy ez nem puszta szerencse. Stratégiával dolgoztunk érte, amelynek célja a lehető legjobb kapcsolat kiépítése a világ erős vezetőivel. Amikor az elnökről és a miniszterelnökről beszélünk, két olyan politikai vezetőről van szó, akiket súlyos támadások értek, de ennek ellenére is hűségesek maradtak egymáshoz. Soha nem árulták el egymást, mindig lojálisak voltak” – folytatta.

„És ez a lojalitás a legjobb alap, amelyre az új aranykorban építhetjük kapcsolatainkat. Ahhoz azonban, hogy erre a kiváló alapra építhessünk, szükségünk van olyan építőkre is, akik ezt a munkát már sikeresen megkezdték, s ha meg kell neveznem ennek a folyamatnak az egyik legfőbb, legsikeresebb és leginkább szükséges építőjét, akkor az Paladino nagykövet úr, aki friss levegőt hozott Washingtonból Budapestre” – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy amikor Robert Palladino megérkezett Magyarországra, a kölcsönös tisztelet visszatért a kapcsolatokba, és az ellenségeskedés helyét átvette az őszinte barátság.

„Az ön budapesti szolgálata idején újraindítottuk a kormányközi együttműködést. Megéltük a politikai szankciók megszüntetését, visszatértünk az ESTA-rendszerbe, rekordszámú amerikai vállalati beruházás érkezett Magyarországra. Az atomenergiát pedig az együttműködésünk egyik legstratégiaibb területévé tettük, ami korábban nem volt jellemző” – sorolta.

Továbbá nagyrabecsülését fejezte ki amiatt, hogy a diplomatának fontos szerepe volt a külügyminiszteri találkozók és Orbán Viktor miniszterelnök sikeres tavalyi amerikai látogatásának előkészítésében is.

Végezetül köszönetet mondott Robert Palladinónak, rámutatva, hogy mindez nélküle nem valósulhatott volna meg.

„Ez a kitüntetés a múltról és a jövőről is szól. A múlt tekintetében elismerni mindazt, amit tett, a jövőre nézve pedig kifejezni azt a várakozásunkat, hogy folytatni fogja ezt a munkát” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést adja át Robert Palladinónak, a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivõjének a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért Washingtonban 2026. február 24-én – MTI/KKM