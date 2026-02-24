Műsorújság
Semjén Zsolt: Az ukrán háborús menekültek magyarországi ellátása történelmi tett volt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.24. 16:14

| Szerző: hirado.hu
A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán kedden Budapesten.

Semjén Zsolt az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte: legyen bármilyen is az ukrán–magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja az Ukrajnából menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak.

„Attól, hogy Magyarország és Ukrajna között olyan a viszony, amilyen, hogy a Zelenszkij-rezsim és a magyar kormány között konfliktus van, az egy dolog. De ez semmilyen módon nem érintheti az Ukrajnából menekülő embereket, (…) mivel nekik semmilyen bűnrészességük nincsen ebben”

– fogalmazott.

