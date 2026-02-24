Semjén Zsolt: Az ukrán háborús menekültek magyarországi ellátása történelmi tett volt

A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán kedden Budapesten.

Semjén Zsolt az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte: legyen bármilyen is az ukrán–magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja az Ukrajnából menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak. „Attól, hogy Magyarország és Ukrajna között olyan a viszony, amilyen, hogy a Zelenszkij-rezsim és a magyar kormány között konfliktus van, az egy dolog. De ez semmilyen módon nem érintheti az Ukrajnából menekülő embereket, (…) mivel nekik semmilyen bűnrészességük nincsen ebben” – fogalmazott. Kapcsolódó tartalom „Ukrajna energia-vészhelyzetet teremt Magyarországon, és ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges” – Orbán Viktor válaszolt az Európai Tanács elnökének A miniszterelnök kijelentette: nincsenek technikai akadályai annak, hogy az ukránok újraindítsák az olajszállítást a Barátság vezetéken Magyarországra. Kiemelt kép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a Johannita Rend új központjának átadóünnepségén Budapesten 2026. február 11-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)