Rétvári Bence: Magyar Péter nem képes kiállni a nemzeti érdekekért

„Magyar Péter hallgat arról, hogy az ukránok nem engedik a kőolajszállítást Magyarországra, mert képtelen rá, hogy kiálljon a nemzeti érdekekért, és nem azért kapja külföldről a támogatást, hogy saját gondolatai legyenek” – mondta Rétvári Bence államtitkár kedden az Igazság órája című online műsorban.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette: a jogi helyzet teljesen tiszta, Magyarországnak hatályos szállítási szerződése van, amelyben Ukrajna garantálja, hogy a nemzetközi szállítások a területén akadálytalanul végighaladhatnak.

„Magyarországnak is ez az érdeke, mert az ország működéséhez szükség van a kőolajra. Az Európai Unió pedig nem áll ki Magyarország mellett, mert a jogot a politika felülírja. És most az a politika, hogy mindenben Ukrajna aktuális álláspontja számít” – fogalmazott az államtitkár.

„Brüsszelben egy iszonyatosan korrupt vezetés van,amely az Ukrajna felosztásától nagy nyereséget remélő cégek zsebében van – értékelt Rétvári Bence, hozzátéve: abból gondolják a legnagyobb pénzt bezsebelni, hogy felosztják Ukrajna földterületeit, ásványi anyagait, gazdaságát és piacát”

– fogalmazott Rétvári Bence, aki szerint ha van egy ország, amelyik a józan ész hangján próbál megszólalni, azt megpróbálják megtámadni, megfélemlíteni, kiközösíteni.

A kereszténydemokrata politikus úgy vélte, mivel látják, hogy ez nem sikerül, mert „Orbán Viktort nem lehet meghajlítani,” akkor keresnek valaki mást, akire le lehet cserélni. „Lecserélik akkor Magyar Péterre” – jelentette ki.

„Magyarország nem küld fegyvert, lőszert, katonát. Aki ukrán emberként segítségre szorul, azon segítünk, Magyarország többmilliárd forintos segítséget nyújtott Ukrajnának”

– mutatott rá Rétvári Bence.

Az államtitkár elmondta, a háború fenntartásában az ukrán vezetők érdekeltek, mert sok olyan politikai döntést hoztak, ami háborúba vitte Ukrajnát. Kijelentette, ez elmúlt négy év bebizonyította, hogy a háború fékezi a gazdaságot, Európa minden lehetséges pénzét Ukrajnának adja, sőt hitelt is felvesz erre a célra.

„Ez a pénz elégett, arany budi lett belőle, és nem lesz belőle gazdasági növekedés”

– mondta Rétvári Bence. „Ez a háború nagyon sok negatívummal jár számunkra, és csak Orbán Viktor képes arra, hogy Magyarországot kívül tartsa ezen” – hangoztatta az államtitkár.

Kiemelt kép: Rétvári Bence (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)