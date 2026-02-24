Rágalmazás miatt feljelentést tett a volt tiszás munkacsoport-vezető

Csercsa Balázs Facebook-posztban közölte, rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentést tett Magyar Péter bejegyzése miatt. A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője arra a kérdésre is keresné a választ, hogy milyen miniszterelnök lehet abból, akinek a hivatalos Facebook-oldalán valaki egy ilyen posztot közzétehet, ráadásul a posztot mind a mai napig nem távolítják el.

A Tisza korábbi egyházügyi munkacsoport-vezetője, a pártból távozott Csercsa Balázs Facebook-oldalán jelezte kedden, hogy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen rágalmazás és becsületsértés miatt, a Magyar Péter Facebook-oldalán korábban megjelent, név szerint róla szóló poszt kapcsán.

A volt munkacsoport-vezető bejegyzésében arról írt, hogy nem felel meg a valóságnak, hogy őt a hatalom megvásárolta volna, állással kínálták volna meg, amiért propagandahazugságokat mondott volna, és egy szó sem lenne igaz mindabból, amit elmondott. Csercsa Balázs közölte azt is, hogy saját elhatározásából támogatta a Tiszát több mint másfél éven keresztül, rendszeresen pénzzel, illetve ingyenmunkával, majd saját elhatározásából távozott a pártból.

„A támogatásom és az ingyenmunkám elég jó volt a Tiszának, egészen a kilépésemig, sőt, a havi rendszeres pénzbeni támogatást a mai napig próbálják levonni a számlámról, és kapom a sikertelen fizetésről szóló üzeneteket ”

– írta, hozzátéve, úgy gondolja, nem megengedhető, hogy egy nagy eléréssel rendelkező közszereplő oldalán, nagy nyilvánosság előtt, meggondolatlan, hirtelen, impulzív módon, teljesen alaptalanul kitalációkkal rágalmazzanak meg egy egyszerű átlagpolgárt, egy családapát, mint amilyen ő maga is.

„Vajon milyen miniszterelnök lehet abból, akinek a hivatalos facebook oldalán valaki egy ilyen posztot közzétehet, ráadásul a posztot mind a mai napig nem távolítják el?” – tette fel a kérdést posztjában Csercsa Balázs.

A korábbi tiszás vezető szerint efféle bánásmódra,

„rágalmazásra, üldöztetésre, fenyegetésekre számíthat az, aki a Tiszát odaadóan támogatta, majd úgy döntött, hogy ezt abbahagyja.”

Csercsa Balázs bejegyzésében leszögezte: reméli, a felelősök, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy a posztot közzétegyék és az oldalon megtartsák, elég bátrak lesznek ahhoz is, hogy a felelősségükkel szembenézzenek, illetve hozzátette azt is: bízik abban, hogy a Tisza közössége és minden jóakaratú ember egyetért vele abban, hogy nem olyan országot akarunk építeni, ahol hasonló megtörténhet.

Kiemelt kép: Csercsa Balázs (Fotó: Facebook)