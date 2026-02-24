Orbán Viktor: Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben

„Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten! Még mindig nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken.
Zelenszkij zsarolja Magyarországot. Ukránbarát kormányt akar. Azt reméli, a kőolaj blokkolásával 1000 forintos benzinárat, gazdasági válságot és politikai zűrzavart idézhet élő, ami kedvezni fog a Tiszának.
Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben. Zelenszkij csak újabb nyűgöt vesz magára, a választás után majd gondoskodhat a Tiszárol és Magyar Péterről is. Hajrá, magyarok! – írta bejegyzésében Orbán Viktor.
Közzétette: Orbán Viktor – 2026. február 24., kedd
„Ukrajna energia-vészhelyzetet teremt Magyarországon, és ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges” – Orbán Viktor válaszolt az Európai Tanács elnökének
A miniszterelnök kijelentette: nincsenek technikai akadályai annak, hogy az ukránok újraindítsák az olajszállítást a Barátság vezetéken Magyarországra.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)