Orbán Viktor: Az ukránok azt akarják, hogy a választások előtt üzemanyaghiány legyen Magyarországon

Bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán kedd reggel Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben a Barátság kőolajvezeték körüli ügyre, valamint az ukrán–magyar viszonyra is kitért.

A miniszterelnök bejegyzése elején arról írt, hogy Ukrajnában pontosan tudják, mit miért tesznek. Orbán Viktor szerint az ukránok azt akarják, hogy a választások előtti hetekben üzemanyaghiány legyen Magyarországon, amelyhez 1000 forintos benzinár párosulna. Véleménye szerint Kijev ezt azért csinálja, hogy megbuktassa a magyar kormányt, és kicserélje azt

„egy Kijevnek kedves helytartóra. ”

„Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállítottuk, és nem szavazunk meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez” – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor bejegyzése végén arról írt, hogy Magyarország nem asszisztál az ukrán olajblokádhoz, hanem megtöri azt. „Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is” – jegyezte meg.

Előzőleg a hirado.hu is beszámolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentésével kapcsolatban arról, hogy Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos európai uniós döntéseket, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony energiaellátásának biztonsága nem lehet politikai viták tárgya. Mint mondta, Magyarország álláspontja szerint az Európai Bizottságnak fel kell lépnie annak érdekében, hogy a szállítás mielőbb újrainduljon.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas javaslatot tett arra, hogy a tagállamok katonai szerepvállalását is megvizsgálják Ukrajna támogatásában, amit Magyarország elutasít.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna nem adott kielégítő tájékoztatást a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és akadályozza a helyszíni vizsgálatokat. Hozzátette: Magyarország a jövőben is minden olyan lépést megvétóz, amely veszélyezteti az ország energiaellátását.

Budapest álláspontja szerint a kérdés rendezéséig nem támogatják sem az újabb szankciós csomagot, sem az Ukrajnának szánt további pénzügyi segítséget.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos