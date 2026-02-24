Orbán Balázs szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt és az őket támogató baloldal Kijevvel és Brüsszellel együtt állnak ki a háború folytatása mellett

A Magyar Péter vezette Tisza Párt és az őket támogató baloldal annak ellenére is demonstratívan Kijevvel és Brüsszellel együtt állnak ki a háború folytatása mellett, hogy az ukrán vezetés politikai okokból zsarolási eszközként használja a tranzitot és az ellátási útvonalakat, a kárpátaljai magyarság pedig kényszersorozásokkal néz szembe – jelentette ki Orbán Balázs. A miniszterelnöki politikai igazgatója világossá tette, hogy Magyarország nem politikai dacból állította meg a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és a 20. szankciós csomagot, hanem azért, mert szuverenitási kérdés, hogy meg kell védeni hazánk energiabiztonságát.

Az orosz–ukrán háború ötödik évébe lépve világosan látszik, hogy Európa energiaválsággal és tartós árnyomással fizet a konfliktusért. Amikor az olcsó orosz energia kiszorul a piacról, a kínálat szűkül, a kereslet marad – az árak pedig emelkednek – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán kedden.

Orbán Balázs megfogalmazása szerint ezt az energiafegyvert fordítja most Ukrajna Magyarország ellen.

Az ukrán vezetés politikai okokból zsarolási eszközként használja a tranzitot és az ellátási útvonalakat

– hangsúlyozta.

A kormánypárti politikus az Index videós beszélgetős adásában elmondott gondolataiból idézve arról is írt, hogy ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a brüsszeli háborúpárti elit és a magyar ellenzék célt ér, és kiszorítják az olcsó orosz energiát a térségből, annak rövid időn belül súlyos következményei lennének.

Nemcsak az üzemanyagárak emelkednének meg a régióban, hanem a rezsicsökkentés is veszélybe kerülne – közölte, hozzáfűzve, hogy az olcsó olajból származó extraprofitot a magyar kormány jelenleg elvonja az energiacégektől, és visszaforgatja a családok támogatására. Ha ezt ellehetetlenítik, annak a magyar lakosság fizeti meg az árát – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy

Magyarország ezért nem politikai dacból állította meg a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és a 20. szankciós csomagot, hanem azért, mert meg kell védenünk hazánk energiabiztonságát, ez szuverenitási kérdés, így amíg a szállítások nem indulnak újra, addig Ukrajna számára kedvező európai döntésekhez Magyarország nem járul hozzá.

Orbán Balázs emlékeztetett arra is, hogy eközben a kárpátaljai magyarság kényszersorozásokkal néz szembe, ez pedig nemcsak nemzetpolitikai, hanem morális kérdés is.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt és az őket támogató baloldal mégis demonstratívan Kijevvel és Brüsszellel együtt állnak ki a háború folytatása mellett

– közölte.

Miközben valós konfliktus van Magyarország és Ukrajna között az energia, az uniós csatlakozás és a háborús finanszírozás ügyében, ők a magyar érdekkel ellentétes oldalára állnak – tette hozzá.

A kormányfő politikai igazgatója szerint a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy

Európa képes-e megállítani az eszkalációt, és visszatérni a béke és a józan ész talajára, vagy tovább sodródik egy olyan irányba, ahol az energiaválság, az áremelkedés és a gazdasági gyengülés válik tartóssá.

Az biztos, hogy Magyarország a béke oldalán áll, és ha nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, továbbra is a magyarok békéje és biztonsága lesz az első! – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

„Ukrajna energia-vészhelyzetet teremt Magyarországon, és ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges” – Orbán Viktor válaszolt az Európai Tanács elnökének

Tovább éleződik a konfliktus Brüsszel és Budapest között az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel miatt. António Costa uniós döntések betartására hivatkozva felszólította a magyar kormányt, hogy ne vétózza tovább az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt, Orbán Viktor azonban válaszlevelében tájékoztatta az Európai Tanács (ET) elnökét, hogy ez addig nem lehetséges, amíg Kijev politikai döntésből energia-vészhelyzetet teremt Magyarországon.

„Ön is látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet én személy szerint nem helyeslek, majd Ukrajna energia-vészhelyzetet teremt Magyarországon, és ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges” – írta a magyar kormányfő ET elnökének.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Facebook)