Népszerű üdülőszigetet öntött el az ár, több száz embert evakuáltak Balin

Mintegy 350 embert kellett ideiglenesen kitelepíteni az Indonéziához tartozó Bali szigetén áradások miatt – közölte kedden a helyi katasztrófavédelem egyik munkatársa.

I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya elmondta, hogy a heves esőzések nyomán hétfő este kezdődött áradások a szigettel azonos tartomány székhelyét, Denpasart és több más körzetet érintettek, hozzátéve, hogy a kitelepítettek között mintegy 30 külföldi turista van, akiket gumicsónakokkal menekítettek ki például benzinkutakról és kávézókból.

Mint mondta, az emberek többsége az áradások elvonultával visszatért lakhelyére, a turisták egy része pedig más hotelekben keresett menedéket.

Hangsúlyozta, hogy halálos áldozatról nem tudni.

A heves esőzések miatt kedd reggel két, Bali nemzetközi repülőterére tartó járatot másik légikikötőbe irányítottak, három induló járat pedig csak késve tudott felszállni.

A szigeten legutoljára szeptemberben voltak áradások, amelyek az indonéz meteorológiai és geofizikai intézet (BMKG) szerint évtizedek óta a legnagyobbak voltak. Akkor legkevesebb 18 ember meghalt, négyen pedig eltűntek.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Made Nagi