Német külügyminiszter: Magyarország és Szlovákia nem lesz képes sokáig blokkolni az Oroszország elleni szankciókat

Magyarország és Szlovákia nem lesz képes sokáig fenntartani vétóját az Európai Unió Oroszország elleni, huszadik szankciós csomagja ellen – jelentette ki kedden Johann Wadephul német külügyminiszter.

Johann Wadephul az RBB Inforadio rádióállomásnak adott interjújában azt mondta, a magyar kormányfő vélhetően az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulójával összefüggésben szeretett volna egy jelzést adni. „Arra számítok, hogy Magyarország megszavazza (az újabb szankciókat)” – tette hozzá.

A német diplomácia vezetője azt vetette Magyarország szemére, hogy elárulja saját történelmét,

emlékeztetve arra, hogy az országnak kulcsfontosságú szerepe volt a vasfüggöny összeomlásában a nyolcvanas évek végén.

Wadephul egyúttal Orbán Viktor miniszterelnököt is bírálta, akinek 2024-es moszkvai látogatása a tárcavezető szerint felháborodást keltett Európában, a látogatás „oroszbarát jellege miatt”.

„Néha az az érzésem, hogy őt jobban érdekli, mi előnyös Vlagyimir Putyinnak azzal szemben, hogy mi szolgálja Európa érdekeit”

– mondta Wadephul, hozzátéve, „nem szabad hagyni, hogy ez irritáljon bennünket”.

Wadephul úgy vélte, hogy Szlovákia esetében „a blokád nem olyan drámai és kevésbé elvi, az ott felmerülő problémák és kérdések megoldhatók”.

Amíg nem jön olaj a Barátság vezetéken, addig Magyarország vétózik

Magyarország részéről Szijjártó Péter külügyminiszter előző nap, az európai uniós külügyi tanács ülésén jelentette be, hogy Magyarország nem járul hozzá az Ukrajnának szánt, korábban már politikai szinten jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel végrehajtásához, valamint az újabb oroszellenes szankciókat is blokkolja, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken.

Január 27-e óta ugyanis nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást, a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat, amivel a Kreml is egyetértett.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna nem adott kielégítő tájékoztatást a Barátság kőolajvezeték állapotáról, és akadályozza a helyszíni vizsgálatokat. Hozzátette: Magyarország a jövőben is minden olyan lépést megvétóz, amely veszélyezteti az ország energiaellátását. Ugyanerről számolt be a szlovák külügyminiszter is az uniós külügyminiszterek zárt ülésén. Mint mondta, Szlovákia vizsgálatot sürget a Barátság kőolajvezetéket ért károk ügyében, és azt állítja, hogy Ukrajna nem engedi a szlovák szakértőket a támadás helyszínére.

Orbán Viktor eközben hétfőn António Costának írt levelet – aki felszólította a magyar kormányt, hogy ne vétózza tovább az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt – ,melyben tájékoztatta az Európai Tanács elnökét, hogy addig nem lehetséges a szankciók melletti szavazás, amíg Kijev politikai döntésből energia vészhelyzetet teremt Magyarországon.

Kiemelt kép: Johann Wadephul német külügyminiszter a sajtó képviselőinek nyilatkozik az EU-tagországok külügyminiszteri találkozója előtt Brüsszelben 2026. február 23-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)