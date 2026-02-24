Nem esett messze az alma a fájától – Ferenczi György lánya is zenészbabérokra tör

Ferenczi Bora követi édesapját a pályán: önálló albumot készített. A fiatal tehetség első szólólemezét Nashville-ben rögzítette, és most saját dalokon dolgozik. A Petőfi Rádió Vándorbot című műsorában mesélt arról, hogyan szakadt át benne a gát – és miért lett sorsfordító karrierjében egy kalap.

A Ferenczi György nevével fémjelzett zenei örökség súlyától sokan megtorpannának, de Ferenczi Bora számára biztonságot és motivációt jelent zenész édesapja. Mint mondta, a a színpad mindig is természetes közeg volt: A Dal zsűritagjaként is ismert szülője oldalán már tizenhat évesen a Rackajam koncertjein énekelt – próba nélkül, élesben tanulva a szakmát.

„Annyira természetesen jött az életemben a színpad, hogy konkrétumokra nem is emlékszem, csak arra, hogy ott állok a zenekarral, és tanulom a műsort”

– idézte fel a kezdeteket a Petőfi Rádió Vándorbot című adásában.

Ferenczi Bora 2022-ben Magyarország egyetlen dalversenyében, A Dal című műsorban is fellépett édesapja odalán, majd a Budapest Bár formáció egyik énekesnője lett. A nagy áttörést azonban egy amerikai utazás hozta meg neki. Első szólóalbumát Nashville-ben rögzítette – abban a városban, amely a country és az élő zene fővárosaként legendás inspirációforrás. A My First Hat From Nashville című bemutatkozó anyag címét egy ott vásárolt kalap ihlette, amely nemcsak stíluselem, hanem szimbólum is lett.

„Vettem egy kalapot magamnak, ez adta az album címének, a borító fotójának apropóját. Feldolgozásokat készítettünk, ez egyfajta tisztelgés, kalapemelés a nagy kedvenceim előtt. A cím annak reményét is kifejezi, hogy nem ez lesz az utolsó”

– fogalmazott első lemezfelvétele kapcsán az énekes.

Mint mondta, szeretné megtalálni a saját hangját.

„Két hete elkészült az első saját demóm. Úgy érzem, átszakadt a gát, amit vártam, végre elkészülhet egy önálló anyag, amit teljes egészében én készítek, magam írok, adok elő illetve hangszerelek. Remek csapatom van, készen állunk arra, hogy idén saját dalok szerezzünk”

– mondta a jövőre kitekintve az ifjú tehetség.

A teljes beszélgetés a Petőfi Rádió SoundCloud-oldalán újrahallgatható.

Ferenczi Bora koncertje a Petőfi Rádió Hajrá, Magyarok! című műsorában újranézhető a YouTube-on.

Fotó: MTVA/Petőfi Rádió