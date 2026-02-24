Nem akarták, hogy a választásokig kiderüljön, mégis kiszivárgott: Brüsszel április 15-én teljes tilalmat kezdeményez az orosz energiára

Április 15-én terjesztheti elő az Európai Bizottság az orosz kőolajimport végleges betiltásáról szóló jogszabály-tervezetet – három nappal a magyarországi országgyűlési választásokat követően. Sajtóértesülések szerint az időzítés nem véletlen, a brüsszeli döntéshozók el akarták kerülni, hogy a kérdés közvetlenül befolyásolja a kampányt.

A Reuters két uniós tisztviselőre és egy kiszivárgott napirendi tervezetre hivatkozva azt írja, hogy a dátum kijelölése tudatos döntés volt, hogy a kérdés ne váljon meghatározó témává a magyarországi választási kampányban. A Bizottság szóvivője ugyanakkor úgy reagált: a testület napirendjei előzetesek, és egyelőre nincs hivatalosan megerősített időpont a javaslat benyújtására.

Az Európai Unió már korábban is korlátozta a tengeri úton érkező orosz kőolaj importját. A mostani tervezet azonban ennél is tovább menne:

jogszabályban rögzítené az orosz olaj teljes kivezetését, amely akkor is hatályban maradna, ha az ukrajnai háború esetleges lezárása után egyes szankciókat feloldanának.

Az energiaügyekért felelős uniós biztos, Dan Jorgensen korábban jelezte, hogy a cél legkésőbb 2027 végéig teljesen megszüntetni az orosz kőolaj behozatalát az EU-ba. A blokk tavaly év végére már jelentősen csökkentette kitettségét: a negyedik negyedévben az uniós olajimport mintegy 1 százaléka származott Oroszországból.

Magyarország és Szlovákia energiaellátása továbbra is nagymértékben függ az orosz kőolajtól, elsősorban a Barátság vezetéken keresztül. A vezetéken érkező szállítások január 27. óta szünetelnek, miután Kijev közlése szerint egy orosz dróntámadás megrongálta a nyugat-ukrajnai infrastruktúrát.

A magyar kormány több alkalommal is jelezte: nem támogat olyan uniós döntéseket, amelyek aránytalan terheket rónának a magyar gazdaságra és a családokra.

Minősített többséggel dönthetnek

Sajtóinformációk szerint az uniós intézmények azt a lehetőséget is vizsgálják, hogy a tervezetet olyan jogalapon fogadják el, amelyhez nem szükséges egyhangúság, hanem elegendő a tagállamok minősített többsége,

ezzel megfosztva Magyarországot és Szlovákiát vétójoguktól.

Kiemelt kép: A Barátság II. kõolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépõ vezetéke a fõelzáró csappal, elõtérben emléktábla Százhalombattán – MTI Fotó: Máthé Zoltán