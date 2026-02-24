Négy éve indult az orosz támadás Ukrajna ellen

Négy év telt el azóta, hogy 2022. február 24-én Oroszország átfogó támadást indított Ukrajna ellen. A konfliktus, amelyet kezdetben rövid lefolyásúnak hittek, a második világháború óta nem látott, egymilliónál is több áldozatot követelő fegyveres összecsapássá vált Európában. Az orosz–ukrán háború már nemcsak a frontvonalak állását, hanem az elmúlt évek politikai, gazdasági és társadalmi következményeit is meghatározza.

Az orosz–ukrán háború egy 2014 óta húzódó politikai és katonai válságból bontakozott ki, amely végül 2022. február 24-én fordult teljes körű invázióba. Vlagyimir Putyin ezen a napon jelentette be, hogy „különleges katonai hadműveletet” indít Ukrajna ellen. A háború első szakaszában Moszkva több irányból vezényelt támadást, az orosz hadsereg pedig stratégiai jelentőségű területeket foglalt el.

A hadművelet egyik fő célja Kijev és térségének gyors bevétele volt, ám a főváros környékén az ukrán erők váratlan ellenállása, valamint az orosz logisztikai problémák megtörték az előrenyomulás lendületét. Kelet-Ukrajnában és a déli frontszakaszon ugyanakkor Oroszország fokozatosan területeket szerzett.

2022 márciusában a felek már nyitottak voltak a megegyezésre, és Isztambulban béketárgyalásokat kezdtek. A kiszivárgott tervek szerint Ukrajna kész lett volna lemondani NATO-tagsági törekvéseiről és bizonyos katonai korlátozásokat is elfogadott volna, cserébe nyugati biztonsági garanciákért és a vitás kérdések további rendezéséért.

A békéről szóló korai egyeztetések végül kudarcba fulladtak. Az elemzők szerint a megállapodások meghiúsulásában szerepet játszott, hogy a nyugati országok, köztük a Biden-kormány nem támogatták a kompromisszumot.

A harcok tovább folytatódtak: Oroszország újabb offenzívát indított, és megkezdődött Mariupol ostroma, amely a háború egyik legpusztítóbb fejezetévé vált. A konfliktus idővel állóháborúvá merevedett, miközben lakónegyedek semmisültek meg, civilek és katonák százezreinek halálát okozva. Az energetikai infrastruktúra elleni csapások azóta is tartósan sújtják az ukrán lakosságot.

Az orosz hadsereg által szervezett sajtótúra során készített kép az orosz támadásban megsemmisült mariupoli Dráma Színház maradványairól 2022. április 12-én (Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)

Oroszország 2022 szeptemberében négy ukrán megyét – Luhanszkot, Donyecket, Zaporizzsját és Herszont – annektált, bár ezt a lépést a nemzetközi közösség többsége nem ismeri el. A Háborús Tanulmányok Intézetének (ISW) 2026 eleji becslése szerint Moszkva az ukrán területének mintegy 18–20 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

A nagyhatalmak ütközőzónája Ukrajnában

Az ukrajnai háború az évek alatt fokozatosan a globális hatalmi versengés egyik központi színterévé vált. A Nyugat – élén a Biden-adminisztrációval – nem csupán politikai kiállással, hanem jelentős fegyverszállításokkal, hírszerzési támogatással és pénzügyi forrásokkal erősítette Kijev hadviselési képességeit.

A támogatási csomagok többek között kiterjedtek a modern légvédelmi rendszerekre, páncélozott járművekre, kiképzési programokra és a valós idejű információmegosztásra is, amely érdemben befolyásolta a hadműveleti egyensúlyt.

Joe Biden amerikai elnök beszédet mond Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett a NATO–Ukrajna Tanácsnak a NATO washingtoni csúcstalálkozójának keretében tartott ülése után 2024. július 11-én. Biden újabb katonai támogatást jelentett be Ukrajna számára 225 millió dollár értékben (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

A Nyugat nem lépett közvetlen konfrontációba Oroszországgal, hanem különféle stratégiai eszközökkel – katonai és gazdasági lépésekkel – próbálta gyengíteni.

Az ukrajnai háború így alakult át klasszikus proxykonfliktussá, ahol a helyi hadszíntér valójában a nagyhatalmi stratégiai érdekek ütközőzónájává vált.

Ezzel párhuzamosan Oroszország saját hadiipari kapacitásaira, energiapolitikai befolyására, valamint geopolitikai és gazdasági partnereire támaszkodva igyekezett ellensúlyozni a nyugati erőforrásfölényt.

Európa háborús számlája – versenyképességi lejtmenet

Az ukrajnai háború gazdasági következményeit döntően Európa viseli, miközben a politikai döntések súlya nincs arányban a kontinens teherbírásával. A Oroszországgal szemben bevezetett szankciós politika nem érte el stratégiai célját, miközben súlyos mellékhatásokat idézett elő az európai gazdaságban.

Az egyik leglátványosabb következmény az energiaár-robbanás volt, amikor az olcsó orosz földgáz és kőolaj kiesése drasztikusan megemelte a termelési és lakossági költségeket.

Az energia drágulása láncreakciót indított el, amely inflációs hullámban csúcsosodott ki. Az élelmiszer, a közlekedés, az építőipar és gyakorlatilag minden alapvető szolgáltatás ára megemelkedett.

A magas költségszint különösen érzékenyen érintette az ipart. Az elemzők gyakran említik példaként a német gazdaságot, ahol az energiaalapú nehézipar, a vegyipar és az autógyártás versenyhátrányba került az olcsóbb energiával működő amerikai és ázsiai szereplőkkel szemben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)

A termelés visszaesése, üzembezárások és beruházáselhalasztások jelezték a válság mélyülését, ami hosszabb távon Európa globális versenyképességének romlását vetíti előre. Ezzel párhuzamosan az ukrajnai háború egyik legnagyobb nyertesévé vált a hadiipar, amely rekordmegrendeléseket és profitokat könyvelhetett el.

Az ukrajnai háború nemcsak gazdasági, hanem identitásbeli fordulatot is hozott az Európai Unió működésében.

A korábban hangsúlyos béke- és jóléti narratívát egyre inkább felváltotta a háborús pszichózis és biztonságpolitikai szemlélet. Megjelent a közös fegyverbeszerzés gyakorlata, a sorkatonaság visszaállításának ötlete, miközben felgyorsultak a védelmi ipari fejlesztések és a katonai költségvetések megemelése.

Az európai országok és Ukrajna a biztonság növelése érdekében közeledtek a NATO-hoz, ami fokozta a nyugati, elsősorban amerikai befolyást a régióban. Oroszország ezt fenyegetésként értékelte, és részben hozzájárult a konfliktus kiéleződéséhez.

Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata által készített képen ukrán katonák egy 152 mm-es önjáró löveggel tüzelnek orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar közelében húzódó frontvonalnál 2024. november 19-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata)

Ukrán korrupciós botrány, fegyverszállítmányok a feketepiacon

A biztonsági és korrupciós aggályok egyre gyakrabban merülnek fel a Nyugatról érkező fegyver- és pénzügyi támogatások terén. A nyugat hírszerzési források már korábban megerősítették, hogy a leszállított fegyverek útját csak rövid ideig tudják nyomon követni.

Egy amerikai védelmi tisztviselő korábban a CNN-nek beszélt arról, hogy

a Joe Biden vezette adminisztráció eleve számolt azzal a kockázattal, hogy bizonyos szállítmányok „váratlan helyekre” kerülhetnek. Jordan Cohen külpolitikai elemző szerint gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy fegyverek a feketepiacon kössenek ki.

Az Interpol korábbi vezetője, Jürgen Stock már az ukrajnai háború elején jelezte, hogy nagy mennyiségű fegyverek áraszthatják el az illegális piacokat. Biztonsági körökben azt is félőnek tartják, hogy nyugati haditechnika közel-keleti radikális szervezetekhez juthat.

Bár az ukrán katonai hírszerzés orosz dezinformációnak tartja a feltételezéseket, a kockázatot több nyugati elemző is valósnak tartja.

A fegyverek mellett a pénzügyi támogatások felhasználása is komoly vitákat vált ki. Az ukrán korrupcióellenes szervek több nagyszabású ügyben indítottak nyomozást. Eljárás indult többek között Rosztiszlav Surma, Volodimir Zelenszkij elnök volt kabinetfőnök-helyettese ellen, Herman Haluscsenko volt energiaügyi, majd igazságügyi miniszter ellen.

A hatóságok az elmúlt időszakban az ukrán elnökhöz köthető több személyt is őrizetbe vettek, akik között felső vezetők, aktív politikusok, miniszterek és volt politikusok is vannak.

Volodimir Zelenszkij politikáját Tuomas Malinen, a Helsinki Egyetem közgazdaságtudományi docense is élesen bírálta, kiemelve, hogy az ukrán elnök még a nukleáris háború kockázatát is vállalná a saját maga megmentése érdekében. Hunter Biden pedig egyenesen „kígyófészeknek” nevezte az ukrán korrupciós viszonyokat.

A megvesztegetési botrányok szimbolikus eleme lett az oligarcha Timur Mindicsnél talált arany vécé esete, amely a fényűzés és a háborús pénzekkel való visszaélések jelképévé vált.

Mindezek ellenére az Európai Unió továbbra is milliárdokat küld Kijevnek. A fegyverek ellenőrizhetetlensége és a sorozatos korrupciós ügyek aláássák a támogatáspolitika hitelességét, és hosszú távon Európa biztonságát is veszélyeztethetik.

Timur Mindics aranyvécéje 2025 novemberében vált az ukrajnai korrupció globális szimbólumává, miután az ukrán korrupcióellenes hatóságok (NABU) házkutatást tartottak a Volodimir Zelenszkij elnök közeli bizalmasaként és üzlettársaként ismert férfi ingatlanjaiban (Kép forrása: X)

Népességfogyás és kényszersorozások Ukrajnában

A háború negyedik évére egyre súlyosabb demográfiai és társadalmi következmények rajzolódnak ki Ukrajnában. A népességveszteség történelmi léptékűvé vált, több millió ukrán menekült külföldre, miközben a harctéri és civil áldozatok száma folyamatosan nő.

A demográfiai válság már rövid távon is érezteti hatását, egyre kevesebb a hadra fogható férfi, súlyos a munkaerőhiány, és az ország gazdasági működőképessége is megrendült.

A háború elhúzódása miatt az utánpótlási gondok kritikus szintet értek el. A kényszersorozásról szóló beszámolók és brutalitások sokasodnak, amelyek tovább növelik a félelmet és a bizalmatlanságot a társadalomban.

Kijev több ezer külföldi önkéntest, köztük kolumbiai zsoldosokat is bevet, amelyek továbbra sem oldják meg a problémát. A mozgósítás hivatalosan a 25 év feletti férfiakat érinti, de a fiatalabb korosztályt még a magasabb bónuszokkal sem képesek bevonzani.

A hadkötelesek jelentős része inkább a szökést választja, még az életveszély árán is. Az illegális határátléptetés virágzó üzletté vált, ahol az embercsempész csoportok milliós összegekért vállalják, hogy a hadköteles férfiakat az Európai Unió területére csempésszék.

A társadalmi feszültség nyílt tiltakozássá érett, „A szolgálat nem rabszolgaság!” mottóval tavaly szeptemberben többezres tüntetést tartottak a kijevi Majdan téren, a 2014-es forradalom helyszínén, amiért Zelenszkijék szigorítani akarták a dezertálás büntetését.

Békepárti fordulat Donald Trump közreműködésével

Donald Trump visszatérése a globális politikába új békepárti narratívát hozott. Az amerikai elnök szerint a konfliktus elsősorban politikai döntések következménye, és ha ő lett volna hivatalban 2022-ben, az ukrajnai háború ki sem tört volna. Ennek jegyében mind Volodimir Zelenszkij, mind Vlagyimir Putyin irányába fenntartotta a kommunikációs csatornákat, a diplomáciai rendezés lehetőségét előtérbe helyezve. Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést tart a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz) 2026 elejére – bár a harcok nem szűntek meg – az amerikai közvetítéseknek köszönhetően megszaporodtak a tűzszüneti kezdeményezések. Megtört az eszkaláció logikája, nőtt a diplomáciai nyomás mindkét félen, miközben Washington a korábbi évek gyakorlatához képest érezhetően visszafogta a fegyverszállítmányok Ukrajnába küldését. A háború negyedik évébe lépve a demográfiai és gazdasági veszteségek már most felmérhetetlenek. Éppen ezért egyre erősebb az igény arra, hogy a fegyverek helyét végre a diplomácia vegye át. A békepárti álláspontot képviselő politikai és diplomáciai szereplők abban bíznak, hogy 2026 nem az újabb eszkaláció, hanem a lezárás és a rendezés éve lehet. Európának és a háborús feleknek is óriási szükségük van arra, hogy csökkenjen a szenvedés, és hogy a jövőben már senkinek se kelljen szembenéznie a háború visszafordíthatatlan veszteségeivel. Kapcsolódó tartalom Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló háborúban – jelentette be Szijjártó Péter Az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot, és minden lehetséges segítséget megad a számukra.

Kiemelt kép: Az ukrán 24. gépesített dandár sajtószolgálatának 2025. november 28-i felvétele a harcokban lerombolt lakótömbökről a Donyecki területen fekvő Kosztyantynivka településen, az Ukrajna elleni orosz háború negyedik évében (Fotó: MTI/EPA/Ukrán 24. gépesített dandár sajtószolgálata)