Mintegy 200 kilogramm vágott dohányt találtak egy szlovák autóban a pénzügyőrök

Majdnem 200 kilogramm vágott dohányt találtak egy szlovák autóban, amelyet a bánrévei mérlegállomáson ellenőriztek a pénzügyőrök – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M4-es autópályán, a Nagykereki határátkelőhely közelében állítottak meg egy Seat Alhambra típusú, bolgár személyautót, ami egy üres trélert vontatott és hat utassal Lengyelországba tartott.

Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”, akik cigaretta- és kábítószer-keresésre képzettek. A kutyák először a motorháztetőnél, majd a csomagtérnél is pozitív jelzést adtak.

A pénzügyőrök a jelzéseket követve átvizsgálták a járművet: a motorháztető alatt egy kockás szatyorban 240 doboz különféle márkájú cigarettát találtak. Ezután a csomagtér felé folyatták az ellenőrzést, ahol a padlózatból vágott nyílásra bukkantak, ami egy, alulról a jármű aljához hegesztett fiókhoz vezetett, és ott további 390 doboz cigarettát találtak.

Az 57 éves sofőr azt mondta, hogy a vágott dohányt egy internetes hirdetésen keresztül vásárolta, majd a megbeszélt helyen átvette, és Szlovákiában akarta eladni.

A NAV a 199 kilogramm – 29 millió forintnyi – vágott, fogyasztási dohányt, valamint a csempészetre átalakított járművet lefoglalta, az ügyben jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi közel 24 millió forint bírságra is számíthat

– áll a közleményben.

Az akcióról videófelvételt is készítettek, melyet alább tekinthetnek meg:

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)