Megszületett a döntés: a monetáris tanács 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot

Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalékra, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalékra csökkent.
A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.
A legutóbbi, januári kamatdöntő ülésen a testület még egyhangúlag az alapkamat tartására szavazott.
Kiemelt kép: Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának ülése után a Magyar Nemzeti Bank Teátrumában 2026. január 27-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)