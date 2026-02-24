Megszületett a döntés: a monetáris tanács 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb – jelentette be a jegybank kedden.

Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalékra, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalékra csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A legutóbbi, januári kamatdöntő ülésen a testület még egyhangúlag az alapkamat tartására szavazott. Kapcsolódó tartalom Nem változik az alapkamat az MNB monetáris tanácsának egyhangú döntése alapján A döntéshozók megismételték: a 2026 eleji vállalati átárazások alakulása bizonytalanságot jelent az inflációs kilátásokra. Kiemelt kép: Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának ülése után a Magyar Nemzeti Bank Teátrumában 2026. január 27-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)