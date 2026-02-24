Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Megszületett a döntés: a monetáris tanács 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.24. 14:37

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb – jelentette be a jegybank kedden.

Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalékra, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalékra csökkent.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

A legutóbbi, januári kamatdöntő ülésen a testület még egyhangúlag az alapkamat tartására szavazott.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának ülése után a Magyar Nemzeti Bank Teátrumában 2026. január 27-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

alapkamatkamatkamatdöntés Magyar Nemzeti Bankmonetáris tanács

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 