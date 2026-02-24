Műsorújság
Magyar Péter reagált az 1000 forintos benzinárra

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.02.24. 14:42

| Szerző: hirado.hu
Miközben Orbán Viktor legújabban a benzin árával ijesztgeti a magyarokat, Bécsben ugyanannyiért lehet tankolni, mint Budapesten. Csehországban, Bulgáriában és Lengyelországban pedig jóval olcsóbban, mint Magyarországon - írta a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán.

Magyar Péter kifejtette: „Ma alacsonyabb a kőolaj világpiaci ára, mint 2010-ben volt, amikor Orbán Viktor 2010-ben átvette a kormányzást. Ehhez képest a benzinkutakon a 95-ös benzin ára majdnem a duplája a 2010-esnek. Hogy miért? Mert Orbán Viktor jelentősen megemelte az üzemanyagot terhelő összes adót, köztük a jövedéki adót és az áfát, és a forint árfolyama is sokat gyengült. Orbán Viktor nem kormányoz és egyáltalán nem érdekli sem a lakosság, sem a magyar cégek folyamatosan romló helyzete. Ehelyett inkább hazudik, uszít és Európa legmagasabb adóival sanyargatja a hazáját.”

Kiemelt kép: Magyar Péter – MTI/Purger Tamás

